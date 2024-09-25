Песков назвал предложение Мединского сократить образование оправданной дискуссией

Предложение сократить образовательный процесс пока что является «скорее экспертной дискуссией», но она «более чем оправданна». Об этом 25 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что есть разные точки зрения на уплотнение образовательного процесса и сокращение времени, затрачиваемого на учебу в школах и вузах, и специалисты приводят аргументы как за, так и против. Но система образования должна подстраиваться под меняющиеся потребности времени.