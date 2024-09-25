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Общество Песков назвал предложение Мединского сократить образование оправданной дискуссией

Песков назвал предложение Мединского сократить образование оправданной дискуссией

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30 комментариев

Предложение сократить образовательный процесс пока что является «скорее экспертной дискуссией», но она «более чем оправданна». Об этом 25 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что есть разные точки зрения на уплотнение образовательного процесса и сокращение времени, затрачиваемого на учебу в школах и вузах, и специалисты приводят аргументы как за, так и против. Но система образования должна подстраиваться под меняющиеся потребности времени.

«Времена меняются, технологии образовательные меняются, потребности кадровые меняются, и под это должна живо подстраиваться система образования», — заявил Песков (цитата по «Вы слушали Маяк»).

Накануне председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский назвал 11-летнее обучение в школах роскошью и заявил, что в будущем сроки учебы могут сократиться. По его мнению, продолжительность получения образования нужно спрессовать, чтобы раньше начинать работать и стать конкурентоспособным.

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Комментарии
30
Карабас Барабас
2 часа
Разумеется, образованное общество опасно для таких как усатый и компания, не могут они с образованными людьми конкурировать, они умеют только врать и воровать. "кадровые потребности меняются, и под это должна живо подстраиваться система образования», и тут он прав, кадровые приоритеты известны всей стране, в любом военкомате просветят.
AndrewBarsik
2 часа
Сокращать надо госаппарат, "депутатов", "сенаторов", кривдохранителей и налоги. А образование надо улучшать. И так уже хорошо образованного человека встретить - редкая удача. А среди госслужащих их вообще не осталось.
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