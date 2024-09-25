Песков назвал предложение Мединского сократить образование оправданной дискуссией

Предложение сократить образовательный процесс пока что является «скорее экспертной дискуссией», но она «более чем оправданна». Об этом 25 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что есть разные точки зрения на уплотнение образовательного процесса и сокращение времени, затрачиваемого на учебу в школах и вузах, и специалисты приводят аргументы как за, так и против. Но система образования должна подстраиваться под меняющиеся потребности времени.
«Времена меняются, технологии образовательные меняются, потребности кадровые меняются, и под это должна живо подстраиваться система образования», — заявил Песков (цитата по «Вы слушали Маяк»).
Накануне председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский назвал 11-летнее обучение в школах роскошью и заявил, что в будущем сроки учебы могут сократиться. По его мнению, продолжительность получения образования нужно спрессовать, чтобы раньше начинать работать и стать конкурентоспособным.
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