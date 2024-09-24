«Непозволительная роскошь». Мединский заявил, что продолжительность образования в школах и вузах может сократиться

Одиннадцать лет на обучение в школах — это непозволительная роскошь, заявил председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, добавив, что в будущем продолжительность образования в школах и вузах может сократиться. Его слова прозвучали на встрече с активом РВИО и молодежью в Мурманске в рамках проекта «Арктический диалог».



Сегодняшнее время на обучение Мединский сравнил с 19-м веком. Продолжительность образования нужно спрессовать, чтобы раньше вступить в сферу профессиональной подготовки и стать конкурентоспособным, добавил он.

