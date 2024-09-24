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    «Непозволительная роскошь». Мединский заявил, что продолжительность образования в школах и вузах может сократиться

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    Одиннадцать лет на обучение в школах — это непозволительная роскошь, заявил председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, добавив, что в будущем продолжительность образования в школах и вузах может сократиться. Его слова прозвучали на встрече с активом РВИО и молодежью в Мурманске в рамках проекта «Арктический диалог».

    Сегодняшнее время на обучение Мединский сравнил с 19-м веком. Продолжительность образования нужно спрессовать, чтобы раньше вступить в сферу профессиональной подготовки и стать конкурентоспособным, добавил он.

    «А не начинать в 19 лет размышлять, чем бы заняться», — заметил Мединский.

    Классическое образование в вузах, которое длится 5–6 лет, также уйдет в прошлое, уверен глава РВИО. По его словам, обучение будет специализированным и будет рассчитано на перспективу в 10 лет, а потом придется переучиваться.

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