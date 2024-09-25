«Газель» разлетелась на части после столкновения с BMW на Красносельском шоссе. Видео

Серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и «Газели» произошло на Красносельском шоссе в Петербурге. Причиной аварии почти на пустой дороге могла стать невнимательность, водители чудом не пострадали. Дорожный инцидент случился утром 25 сентября. Как стало известно «Фонтанке», «Газель» выезжала на шоссе с улицы Карла Маркса, когда произошло столкновение.

Судя по кадрам в Telegram-канале «Мегаполис», в результате удара с грузового транспорта полностью слетел кузов, а саму машину развернуло в противоположную сторону и вынесло на обочину. В комментариях к видео пользователи пишут, что аварии можно было избежать, если бы один из участников снизил скорость перед маневром, а второй — перед минувшим пешеходным переходом.



«Оба хороши», — заключил подписчик.

