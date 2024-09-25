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Общество Хилок, 4 года, сосед пум, ел арбузы на глазах у полиции. Что выяснилось о медведе из Малых Колпанов

Хилок, 4 года, сосед пум, ел арбузы на глазах у полиции. Что выяснилось о медведе из Малых Колпанов

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Росприроднадзор выяснил, что за человек владеет гималайским медведем, который несколько дней назад в Малых Колпанах сбежал из вольера и ел арбузы на глазах у полиции.

Медведю около 4 лет, его зовут Хилок. Он родился в неволе и живет у хозяина — индивидуального предпринимателя — с 2020 года, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. По данным ведомства, у бизнесмена есть разрешение на содержание хищника, а ещё у него содержатся два леопарда, две пумы, черная пантера, две рыси сибирские, четыре волка, четыре сервала, камышовый кот, три дикобраза и два суриката.

«Планируем провести проверку соблюдения требований законодательства, в том числе оценить условия содержания животных, безопасность вольеров», — отмечает Светлана Радионова.

Как писала «Фонтанка», сбежавшего медведя ловили в Малых Колпанах (Ленобласть) поздно вечером 15 сентября. Участвовали и пятеро полицейских, и волонтеры добровольной службы спасения животных «Легион». Медведь, как рассказывали, сломал прутья в своей клетке и выбрался наружу. Прибывшие сотрудники застали его в пустом вольере для собак за поеданием арбуза. Животное усыпили и перенесли в подходящее для него помещение.

«Один полицейский стоял на лестнице по другую сторону забора и отвлекал: махал руками, кричал. Медведь рычал в его сторону, хорошо, что забор был очень высокий — больше двух метров. Еще один человек от хозяев кидал в медведя яблоками. Я в это время целился, нужно было обеспечить расстояние около семи метров. Выпустил шесть дротиков. Честно говоря, было очень страшно», — рассказал 47news руководитель добровольной службы спасения животных «Легион» Александр Цинкевич.

Гималайский медведь обычно вдвое меньше бурого. Он более стройный, длиной не больше 170 сантиметров. У него тонкая остроносая морда и большие округлые уши.

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Нейрожаба
19 минут
больной хозяйн - живодер , понабрал животных и радуется как они живут в тюрьме . животных на волю , хозяина в клетку.
282554117
11 минут
Какую статью нарушили животные, что их посадили в клетку?
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