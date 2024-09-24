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    «Президент последователен». США оставляют в силе запрет для Киева на удары вглубь территории России

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    США оставляют в силе запрет для ВСУ на удары американскими дальнобойными ракетами вглубь территории России. Об этом 24 сентября заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, подчеркнувший, что президент США Джо Байден не поменял решения.

    «Президент последователен в том, что наша политика в отношении дальних ударов заключается в том, что предоставляемые США вооружения не должны использоваться против целей в России», — цитирует Кирби РИА Новости.

    12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что снятие ограничений на использование западного оружия, которого требует Владимир Зеленский, изменит суть конфликта. США и Евросоюз таким образом будут напрямую вовлечены в него. Если это произойдет, Россия будет принимать решения, исходя из угроз в ее отношении, заявил глава государства. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что подобное решение Евросоюза может привести к ядерной войне.

    16 сентября официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер по итогам переговоров президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявил, что американское руководство не готово снять запрет на удары ВСУ на территории вглубь России западным оружием.

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