«Президент последователен». США оставляют в силе запрет для Киева на удары вглубь территории России

США оставляют в силе запрет для ВСУ на удары американскими дальнобойными ракетами вглубь территории России. Об этом
«Президент последователен в том, что наша политика в отношении дальних ударов заключается в том, что предоставляемые США вооружения не должны использоваться против целей в России», — цитирует Кирби РИА Новости.
12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что снятие ограничений на использование западного оружия, которого требует Владимир Зеленский, изменит суть конфликта. США и Евросоюз таким образом будут напрямую вовлечены в него. Если это произойдет, Россия будет принимать решения, исходя из угроз в ее отношении, заявил глава государства. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что подобное решение Евросоюза может привести к ядерной войне.
16 сентября официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер по итогам переговоров президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявил, что американское руководство не готово снять запрет на удары ВСУ на территории вглубь России западным оружием.