«Президент последователен». США оставляют в силе запрет для Киева на удары вглубь территории России

США оставляют в силе запрет для ВСУ на удары американскими дальнобойными ракетами вглубь территории России. Об этом 24 сентября заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, подчеркнувший, что президент США Джо Байден не поменял решения.



«Президент последователен в том, что наша политика в отношении дальних ударов заключается в том, что предоставляемые США вооружения не должны использоваться против целей в России», — цитирует Кирби РИА Новости.

