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    Володин: призыв Европарламента разрешить удары вглубь территории РФ приведет к ядерной войне

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    Призыв Европарламента к странам Евросоюза снять ограничения на удары вглубь территории России ведут к третьей мировой войне с использованием ядерного оружия. Таким мнением в телеграм-канале 19 сентября поделился спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что на возможные удары Москва ответит применением более мощного оружия.

    Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов приняли резолюцию по Украине с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева по территории России.

    «То, к чему призывает Европарламент, ведёт к мировой войне с использованием ядерного оружия», — пишет Володин. Спикер госдумы ответил, что «ни у кого не должно быть иллюзий», что Россия даст жесткий ответ с использованием более мощного оружия.

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Times заявил, что удары ракетами вглубь России не станут пересечением «красных линий» и не приведут к вовлечению НАТО в войну. В качестве аргумента в публикации приводится тот факт, что Владимир Путин уже неоднократно обозначал «красные линии», но после их пересечения не шел на эскалацию конфликта.

    В четверг, 12 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что снятие ограничений на использование западного оружия изменит суть конфликта. США и Евросоюз таким образом будут напрямую вовлечены в него. Если это произойдет, Россия будет принимать решения, исходя из угроз в ее отношении, заявил глава государства.

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