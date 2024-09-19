Володин: призыв Европарламента разрешить удары вглубь территории РФ приведет к ядерной войне

Призыв Европарламента к странам Евросоюза снять ограничения на удары вглубь территории России ведут к третьей мировой войне с использованием ядерного оружия. Таким мнением в телеграм-канале 19 сентября поделился спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что на возможные удары Москва ответит применением более мощного оружия.



Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов приняли резолюцию по Украине с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева по территории России.

