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Политика Покидающий пост генсека НАТО Столтенберг заявил, что удары вглубь России не пересекут «красные линии»

Покидающий пост генсека НАТО Столтенберг заявил, что удары вглубь России не пересекут «красные линии»

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11 комментариев

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал «прощальное» интервью газете Times, в котором заявил, что удары ракетами вглубь России не станут пересечением «красных линий».

Столтенберг отметил, что разрешение Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по России, по его мнению, не приведет к вовлечению НАТО в войну. В качестве аргумента в публикации приводится тот факт, что Владимир Путин уже неоднократно обозначал «красные линии», но после их пересечения не шел на эскалацию конфликта.

Также Столтенберг заявил, что поддерживает Великобританию и Францию в их намерении разрешить Киеву применение дальнобойных ракет.

О том, что Великобритания намерена разрешить Киеву наносить удары дальнобойными ракетами по территории России, издание Guardian сообщило 11 сентября. Йенс Столтенберг покинет пост генсека НАТО, который он занимал последние 10 лет, 1 октября.

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Комментарии
11
Sobaka
17 сентября 2024, 22:36
вот сейчас Димон оторвется от стакана, достанет краски, да такое нарисует, уже страшно
pgrad
17 сентября 2024, 22:30
Ну ежели нацелятся на соловьиные рощи, откуда льётся соловьиный помёт, то не грех и координаты подсказать))
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