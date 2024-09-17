Покидающий пост генсека НАТО Столтенберг заявил, что удары вглубь России не пересекут «красные линии»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал «прощальное» интервью газете Times, в котором заявил, что удары ракетами вглубь России не станут пересечением «красных линий».

Столтенберг отметил, что разрешение Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по России, по его мнению, не приведет к вовлечению НАТО в войну. В качестве аргумента в публикации приводится тот факт, что Владимир Путин уже неоднократно обозначал «красные линии», но после их пересечения не шел на эскалацию конфликта.



Также Столтенберг заявил, что поддерживает Великобританию и Францию в их намерении разрешить Киеву применение дальнобойных ракет.

О том, что Великобритания намерена разрешить Киеву наносить удары дальнобойными ракетами по территории России, издание Guardian сообщило 11 сентября. Йенс Столтенберг покинет пост генсека НАТО, который он занимал последние 10 лет, 1 октября.