Госдеп: США не готовы снять запрет на удары ВСУ вглубь России

Руководство США не готово снять запрет на удары ВСУ на территории вглубь России западным оружием. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер по итогам переговоров президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, сообщает ведомство.



«У меня нет никаких заявлений [о снятии ограничений на удары западным оружием вглубь РФ]», - заявил Миллер.



В четверг, 12 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что снятие ограничений на использование западного оружия изменит суть конфликта. США и Евросоюз таким образом будут напрямую вовлечены в него. Если это произойдет, Россия будет принимать решения, исходя из угроз в ее отношении, заявил глава государства.

