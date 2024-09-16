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    Госдеп: США не готовы снять запрет на удары ВСУ вглубь России

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    Руководство США не готово снять запрет на удары ВСУ на территории вглубь России западным оружием. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер по итогам переговоров президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, сообщает ведомство.

    «У меня нет никаких заявлений [о снятии ограничений на удары западным оружием вглубь РФ]», - заявил Миллер.

    В четверг, 12 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что снятие ограничений на использование западного оружия изменит суть конфликта. США и Евросоюз таким образом будут напрямую вовлечены в него. Если это произойдет, Россия будет принимать решения, исходя из угроз в ее отношении, заявил глава государства.

    Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби ранее также говорил, что Белый дом не изменил позиции по снятию разрешения на удары западным оружием вглубь РФ.

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