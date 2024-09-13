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Общество Белый дом: США не изменили позицию по использованию дальнобойного оружия для ударов по территории России

Белый дом: США не изменили позицию по использованию дальнобойного оружия для ударов по территории России

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1 комментарий

Вашингтон не изменил позицию относительно разрешения Киеву наносить удары дальнобойным оружием вглубь России. Об этом 13 сентября заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

По его словам, перемены в подходах США в этом вопросе нет и «он бы не ожидал увидеть такие перемены сегодня», пишет РИА Новости.

В пятницу должны состояться переговоры президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, на которых, как ожидается, могут принять решение разрешить ВСУ удары вглубь территории РФ.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя это, заявил, что такое разрешение будет означать прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине, поскольку сами ВСУ управлять современным высокоточным оружием не могут.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности 13 сентября подчеркнул, что если западные страны разрешат Украине применять дальнобойное оружие по территории РФ, то таким образом они «начнут прямую войну с Россией».

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Комментарии
1
280857236
13 сентября 2024, 19:34
Не доверяют. Могут попасть не туда.
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