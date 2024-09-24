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    «Я любил и люблю Амину». Пытавшийся растворить свою девушку в кислоте протрезвел, но, кажется, еще не до конца

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    Надежда Мазакина / «Фонтанка.ру»

    Если первые показания Михаила Сафонова казались бредом, то при избрании меры пресечения 24 сентября он говорил четко и только по делу. Он грустил, мотал головой и вытирал слезы. Суд отправил его в СИЗО на два месяца.

    Фото: Надежда Мазакина / «Фонтанка.ру»
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    Голова опущена, взгляд в пустоту, бледный вид — так выглядел полный раскаяния и сожаления обвиняемый в убийстве. На вопросы он отвечал четко, запнулся только тогда, когда суд пытался определить, есть ли у него источник дохода. Он быстро понял, что торговлю наркотиками суд за такой источник принять не может, и просто сказал, что работы у него нет.

    Когда его спросили, с кем он живет, он сперва ответил, что с пострадавшей, а потом осекся и дрогнувшим голосом поправился на погибшую.

    Из материалов дела стало известно, что мать Амины живет на ее родине, в Астраханской области. Она знала про Сафонова и про то, что он зарегистрировал девушку в своей квартире. Амина также рассказывала матери, что они с Михаилом собираются пожениться. Последний раз они общались в день убийства.

    Бывшая жена Сафонова, от которой полиции и стало известно об убийстве, рассказала, что развелись они год назад, Сафонов регулярно употреблял наркотики. Он познакомил бывшую с Аминой, иногда жаловался ей на поведение девушки. 19 сентября он написал бывшей жене, что улетел и больше не вернется. Девушка пыталась связаться с Аминой, но она не появлялась в сети примерно с 11 часов вечера 16 сентября. Ее показания дополнились рассказом брата Сафонова, у которого он 17-го купил 48 литров плавиковой кислоты. Говорил, что надо срочно, якобы для чистки какой-то стройки. Когда бывшая жена узнала про кислоту, вместе с братом они приезжали в квартиру Михаила в надежде найти Амину. Никаких следов девушки не было, но они заметили, что некоторые материалы в ванной комнате изменили цвет.

    Приятель Сафонова рассказал, что тоже был знаком с Аминой. Девушка под стать своему возлюбленному выпивала и курила наркотики, которые всегда были доступны, — торговал Сафонов не веществами из даркнета, а тем, что выращивал в своей квартире.

    Этот приятель также рассказал, что 18 сентября навещал Сафонова вместе с еще одним другом. У Михаила было «пустое лицо», он провел приятелей в ванную комнату и показал им бочку в душевой кабине. Из нее торчали останки и темные волосы. Михаил пояснил, что расчленил тело Амины и залил его кислотой. Оба этих свидетеля пояснили, что не стали сдавать Михаила следствию, потому что были в шоке и «психологически задавлены». Оба написали бумагу суду, в которой попросили отправить Сафонова под стражу, так как они опасаются за свою жизнь. На этих словах обвиняемый замотал головой, как будто мотив этой просьбы кажется ему безумным.

    Что же до причин убийства девушки, то пока в суде прозвучало только скупое «поссорились».

    На вопросы суда о том, является ли он наркозависимым, Сафонов ответил в прошедшем времени: «являлся». Он пояснил, что курил наркотики и выпивал каждый день с 2022 года.

    Из всей стройной позиции признающего вину и внятно соображающего человека выбился ответ на вопрос, почему он уехал в Калининград. «После огласки совершенного мной деяния появились люди, которые сказали, что можно уехать в Калининград. Я оставил ключи, и мы с ними уехали в Калининград, куда они привезли недостающие части тела Амины, как мне потом озвучили следователи, и из-за этого я побежал обратно», — сказал Сафонов.

    На вопрос о том, желает ли Сафонов что-то дополнить, он сказал, что раскаивается и что «любил и люблю Амину».

    Фото: Надежда Мазакина / «Фонтанка.ру»

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