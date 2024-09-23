«Обещала умереть в один день». Полиция выслушала бред подозреваемого в кислотном расчленении

Подозреваемый в убийстве и расчленении 21-летней девушки доставлен в Петербург и вовсю участвует в следственных мероприятиях. Оперативники уголовного розыска уже выслушали его поток сознания. Логике и анализу он не поддается, видимо, сказалось употребление наркотических средств.

Как стало известно «Фонтанке» 23 сентября, задержанный Михаил рассказал, зачем убил свою девушку Амину. С его слов, они часто размышляли над тем, что нужно обязательно умереть в один день, так как очень друг друга любят, а возлюбленные в сказках всегда умирают в одночасье. Но потом Амина умирать не захотела. Ни в один день, ни вообще. И тогда он убил ее, воткнув нож в сердце. Ну а дальше, как писала «Фонтанка» , Михаил с целью избавления от тела расчленил возлюбленную, поместил части в бочку с кислотой и улетел в Калининград, откуда огорошил бывшую жену.

Экс-супруга, узнав о страшном, не стала медлить и сообщила в полицию. Вчерашний день она провела в СК и сейчас не готова общаться с журналистами. Женщина в принципе не в восторге от того, что о ней стало известно благодаря этой ужасающей истории.

