Мурманское шоссе перекроют под Петербургом, а переезд на А-120 в Войсковицах станет реверсивным

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»







Работы потеснят водителей на двух федеральных трассах в Ленобласти. «Колу» на небольшой промежуток времени полностью перекроют недалеко от КАД, а на «Санкт-Петербургском южном полукольце» до начала октября вводят реверс.

В четверг, 26 сентября, с 0:10 до 0:30 будет полностью перекрыто движение транспорта в обе стороны на 16-м километре автодороги Р-21 «Кола», сообщает 24 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На этом участке всего четыре полосы — по две в каждую сторону. Ночью там будут устанавливать П-образную металлическую опору. Работы выполнит ООО «ПрофИнженерСтрой».

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»







В Гатчинском районе ограничения продлятся дольше. На 58-м километре трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», в деревне Войсковицы, местный филиал АО «РЖД» будет менять переездный настил и асфальтобетонное покрытие на железнодорожном переезде. В связи с этим с 24 сентября до 4 октября по ночам — с 22:00 до 6:00 — движение автомобилей там будет осуществляться в реверсивном режиме с ручным регулированием.