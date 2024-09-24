Больше половины членов УЕФА одобрили возвращение российских юниоров на международные турниры

Частичное возвращение России на международные соревнования по футболу поддержали больше половины членов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Пока что речь идет только о молодежных и юношеских сборных.



Вопрос о допуске российских юниоров на международные турниры обсуждался на встрече президентов и генеральных секретарей национальных федераций, сообщает 24 сентября ТАСС со ссылкой на президента Белорусской федерации футбола Николая Шерстнева. «Руководством УЕФА было принято решение обсудить вопрос допуска сборных России до 17 лет, изучить, как отнесутся европейские федерации, чтобы принять окончательное решение», — рассказал Шерстнев.