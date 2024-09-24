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    Больше половины членов УЕФА одобрили возвращение российских юниоров на международные турниры

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    Частичное возвращение России на международные соревнования по футболу поддержали больше половины членов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Пока что речь идет только о молодежных и юношеских сборных.

    Вопрос о допуске российских юниоров на международные турниры обсуждался на встрече президентов и генеральных секретарей национальных федераций, сообщает 24 сентября ТАСС со ссылкой на президента Белорусской федерации футбола Николая Шерстнева. «Руководством УЕФА было принято решение обсудить вопрос допуска сборных России до 17 лет, изучить, как отнесутся европейские федерации, чтобы принять окончательное решение», — рассказал Шерстнев.

    По его словам, мнение о том, что нужно допустить российских юниоров к играм хотя бы на нейтральных полях, поддержало большинство. Против или «корректно с осторожностью» высказались единицы, отметил он. По словам президента Казахстанской федерации футбола Адилета Барменкулова, возвращение юниорских сборных РФ поддержала даже президент Норвежской футбольной ассоциации Лисе Клавенесс, которая ранее не раз высказывалась против, передает Sport24.

    Барменкулов отметил, что динамика в целом положительная. Теперь этот вопрос может быть включен в повестку исполкома УЕФА. Вопрос о возвращении взрослых команд и главной сборной России на совещании УЕФА не обсуждался, добавил Барменкулов.

    Российские сборные отстранены от участия в международных матчах ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года в связи с боевыми действиями на Украине. В сентябре 2023 года исполком УЕФА допустил до своих соревнований юниорские сборные России, но вскоре отменил это решение.

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