Весна в Ленобласти начнется ремонтом дороги между Выборгом и Приозерском

Год еще не закончился, но у дорожников в Ленобласти уже готовы планы на следующий. Сезон начнут с крупного ремонта в Выборгском районе.

Весной стартует ремонт дороги между крупными областными городами — Выборгом и Приозерском. В работу уйдет почти 15-километровый участок между Возрождением и развилкой на Каменногорск. Контракт на выполнение работ уже заключен, рассказали 24 сентября в дорожном комитете Ленобласти.