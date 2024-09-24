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    Весна в Ленобласти начнется ремонтом дороги между Выборгом и Приозерском

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    3 комментария
    Фото: Dorogi_lo
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    Год еще не закончился, но у дорожников в Ленобласти уже готовы планы на следующий. Сезон начнут с крупного ремонта в Выборгском районе.

    Весной стартует ремонт дороги между крупными областными городами — Выборгом и Приозерском. В работу уйдет почти 15-километровый участок между Возрождением и развилкой на Каменногорск. Контракт на выполнение работ уже заключен, рассказали 24 сентября в дорожном комитете Ленобласти.

    Фото: Dorogi_lo
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    Это будет второй, но еще не последний этап работ. Предстоит уложить новый асфальт, укрепить обочины, поставить новые знаки и остановки, нанести разметку. Предыдущий этап прошел этим летом — сделали два участка у Возрождения и Перевозного.

    Помимо этого, государственная экспертиза одобрила реконструкцию 10 километров этой дороги между Боровинкой и Бородинским. Нынешний гравийный серпантин через лес в будущем заменят прямой асфальтированной трассой.

    Фото: Dorogi_lo
    Фото: Dorogi_lo

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