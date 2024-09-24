Весна в Ленобласти начнется ремонтом дороги между Выборгом и Приозерском

Год еще не закончился, но у дорожников в Ленобласти уже готовы планы на следующий. Сезон начнут с крупного ремонта в Выборгском районе.
Весной стартует ремонт дороги между крупными областными городами — Выборгом и Приозерском. В работу уйдет почти
Это будет второй, но еще не последний этап работ. Предстоит уложить новый асфальт, укрепить обочины, поставить новые знаки и остановки, нанести разметку. Предыдущий этап прошел этим летом — сделали два участка у Возрождения и Перевозного.
Помимо этого, государственная экспертиза одобрила реконструкцию