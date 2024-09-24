Избиение 18+. В Петербурге двое напали на подростка из-за замечания

Полиция Кировского района Петербурга задержала мужчин, напавших на школьника после того, как он сделал им замечание. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД.



Инцидент произошел накануне вечером во дворе дома 60 по проспекту Маршала Жукова. Об избиении подростка в дежурную часть сообщила местная жительница, ставшая свидетельницей случившегося. Прибывшие на место патрульные задержали двух мужчин 36 и 38 лет. По предварительным данным, поводом для их агрессии стало замечание, сделанное 15-летним подростком в их адрес. Как стало известно «Фонтанке», эти двое учащегося не только избили, но и показали ему свои половые органы.

Потерпевшего госпитализировали с ушибами, а его мать написала заявление. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

