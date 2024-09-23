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Общество Суд взыскал с Киркорова компенсацию морального вреда в пользу Успенской за то, что он назвал ее «попрошайкой»

Суд взыскал с Киркорова компенсацию морального вреда в пользу Успенской за то, что он назвал ее «попрошайкой»

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4 комментария

Таганский суд Москвы взыскал с Филиппа Киркорова в пользу Любови Успенской 90 000 рублей в качестве компенсации морального вреда. О решении судьи 23 сентября сообщило РИА Новости.

Основанием для выплаты компенсации Киркоровым Успенской стало то, что в интервью телеканалу «МУЗ ТВ» народный артист России назвал ее «попрошайкой» и рассказал журналистам, что Любовь якобы выпрашивала у него одежду и другие подарки.

Суд также обязал Киркорова опровергнуть заявления, сказанные им в адрес Успенской. Сама Успенская требовала 10 миллионов рублей компенсации и опровержения порочащих ее сведений.

В конце 2023 года Филипп Киркоров, в свою очередь, хотел отсудить у Любови Успенской 10 миллионов рублей как раз за обвинение его в женоненавистничестве. Тогда адвокат Александр Добровинский сказал, что странно называть «женоненавистником» певца, который поет 30 лет о женщинах и о любви к женщинам. В июле этого года, как писал ТАСС, Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства. Киркоров отсудил у Успенской около 280 тысяч рублей.

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Филипп Киркоров Любовь Успенская Попрошайка Таганский суд Компенсация морального вреда
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Комментарии
4
Ankor
1 час
3 к 1 киркоров ведёт)))
Brezhnev
1 час
В этой склоке Киркоров «выиграл» 190 тыс! «Уважаю», борец! )))
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