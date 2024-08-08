«Будем мочить в сортире». Успенская и Киркоров продолжают разбираться, кто «женоненавистник», а кто — «попрошайка»

Любовь Успенская заявила, что началось рассмотрение ее иска к Филиппу Киркорову в суде. Об этом певица написала на своей странице в социальной сети 7 августа.

Успенская обвинила Киркорова в двойных стандартах. В интервью телеканалу МУЗ.ТВ артист назвал ее «попрошайкой» и рассказал журналистам, что Любовь якобы выпрашивала у него одежду и другие подарки, пишет MSK1.RU. «"Ой, милый, купи мне это или то!" Я не милый ей, я просто коллега», — заявил тогда он. При этом, как отметила Любовь Успенская, артиста якобы «до слез» обидели слова о «женоненавистнике».