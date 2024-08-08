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    «Будем мочить в сортире». Успенская и Киркоров продолжают разбираться, кто «женоненавистник», а кто — «попрошайка»

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    Любовь Успенская заявила, что началось рассмотрение ее иска к Филиппу Киркорову в суде. Об этом певица написала на своей странице в социальной сети 7 августа.

    Успенская обвинила Киркорова в двойных стандартах. В интервью телеканалу МУЗ.ТВ артист назвал ее «попрошайкой» и рассказал журналистам, что Любовь якобы выпрашивала у него одежду и другие подарки, пишет MSK1.RU. «"Ой, милый, купи мне это или то!" Я не милый ей, я просто коллега», — заявил тогда он. При этом, как отметила Любовь Успенская, артиста якобы «до слез» обидели слова о «женоненавистнике».

    «Если уж на меня напали, я оборонюсь <...> Как там говорил наш Президент: "Будем мочить в сортире?"», — написала Успенская и поблагодарила своего адвоката.

    В июне Басманный районный суд вернул назад исковое заявление Любови Успенской к Филиппу Киркорову. Тогда она подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Певица посчитала, что ее коллега является женоненавистником после выхода его интервью «Филипп Киркоров про двойника, ненависть к женщинам и власть в шоубизе!». Успенская требовала компенсацию морального вреда.

    В конце 2023 года Филипп Киркоров, в свою очередь, хотел отсудить у Любови Успенской 10 миллионов рублей как раз за обвинение его в женоненавистничестве. Тогда адвокат Александр Добровинский сказал, что странно называть «женоненавистником» певца, который поет 30 лет о женщинах и о любви к женщинам. В июле этого года, как писал ТАСС, Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства. Киркоров отсудил у Успенской около 280 тысяч рублей.

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