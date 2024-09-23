Осень или весна? Что говорят нам об этом птицы и растения

Флора и фауна расходятся во мнениях на то, какое у нас сейчас время года. Растения зацветают, как будто на дворе весна, а птицы не ведутся на хитрости погоды и готовятся улетать.



Красносельский район Петербурга Источник: Читатель «Фонтанки»

В Удельном парке распускаются жимолость, яснотка белая и дрёма белая, в Юнтоловском заказнике — брусника. Форзиция местами уже полностью в цвету. До этого петербуржцы заметили цветущие шиповник, землянику, сирень, жасмин и каштан.



Действительно, сентябрь, судя по всему, станет рекордно тёплым. В первой половине месяца стояла летняя жара, и в конце снова будет аномально тепло, хотя уже дождливо.

