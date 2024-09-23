Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+14°

пасмурно, без осадков

ощущается как +12

2 м/c,

ю-в.

 764мм 49%
Подробнее
3 Пробки
USD 92,92
EUR 103,22
Погода на неделе
Рыба дороже говядины
(От)Личный Петербург — 2024
Растворил бывшую в кислоте
Найди на карте бездуховность
Дешевые полисы ОСАГО
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Осень или весна? Что говорят нам об этом птицы и растения

Осень или весна? Что говорят нам об этом птицы и растения

1 167
3 комментария

Флора и фауна расходятся во мнениях на то, какое у нас сейчас время года. Растения зацветают, как будто на дворе весна, а птицы не ведутся на хитрости погоды и готовятся улетать.

Красносельский район Петербурга

В Удельном парке распускаются жимолость, яснотка белая и дрёма белая, в Юнтоловском заказнике — брусника. Форзиция местами уже полностью в цвету. До этого петербуржцы заметили цветущие шиповник, землянику, сирень, жасмин и каштан.

Действительно, сентябрь, судя по всему, станет рекордно тёплым. В первой половине месяца стояла летняя жара, и в конце снова будет аномально тепло, хотя уже дождливо.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Цветы Птицы Природа
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
260758281
2 часа
У меня на участке малина цветёт. Весна, наверное....
280255781
2 часа
Дольше тепло оснью, меньше холод зимой. (Моя примета)
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Сбер: с начала года предприниматели малого бизнеса Северо-Запада получили 56 млрд рублей онлайн
23 сентября, 17:25
Новости компаний
Ипотечная суббота от Банка «Санкт-Петербург»
23 сентября, 14:20
Новости компаний
«ПСК Эксперт» Сколько можно получать, если купить апартаменты в Петербурге?
23 сентября, 13:25
ТОП 5
Новости компаний
Сбер: с начала года предприниматели малого бизнеса Северо-Запада получили 56 млрд рублей онлайн
23 сентября, 17:25
Ипотечная суббота от Банка «Санкт-Петербург»
23 сентября, 14:20
«ПСК Эксперт» Сколько можно получать, если купить апартаменты в Петербурге?
23 сентября, 13:25
Реальные ставки: петербургский бизнес ищет, где взять средства на развитие
21 сентября, 18:00
Основы безопасности. О чем нельзя забывать при выборе и обустройстве новой квартиры
20 сентября, 18:00
В Рощино под Санкт-Петербургом прошел благотворительный аукцион в пользу подопечного Русфонда
20 сентября, 17:38
Бизнес-центр GloraX Business Петроградский стал победителем премии
20 сентября, 16:30
Вера Подгузова: инвестирование и финансовая стабильность способствуют самореализации женщин
20 сентября, 16:30
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
20 сентября, 16:10
Волонтеры клуба «Добрый Setl» пригласили молодежь посетить стройплощадку
20 сентября, 13:15
Вера Подгузова: франчайзинг может стать эффективным инструментом развития женского предпринимательства
20 сентября, 12:12
На Царскосельских холмах установлены остановочные павильоны общественного транспорта
19 сентября, 18:00