Форзиция с Сизова объявила апрель

Источник: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб







Вопреки прогнозам погоды, растения продолжают настаивать на том, что скоро лето. В Приморском районе Петербурга, на проспекте Сизова, зацвела форзиция, заметил 20 сентября фотограф Антон Кубышкин. Его кадры опубликованы в сообществе «Грибы и Грибники СПб».



В Петергофе тоже распустилась форзиция, у других подписчиков — шиповник и земляника. До этого в городе заметили расцветающие сирень и каштан.



Обычно форзиция зацветает в апреле.



При этом прогноз погоды явно говорит об осени. В выходные будет холодно, МЧС предупреждает о сильном ветре.