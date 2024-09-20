Холодный фронт приближается к Петербургу. Подробный прогноз на эти выходные

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Сегодняшний день завершит в Петербурге длительный период тёплой погоды с положительной температурной аномалией. Об этом 20 сентября рассказал «Фонтанке» ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.

В субботу регион будет пересекать холодный фронтальный раздел, но, как и в прошлый раз, на фоне высокого атмосферного давления его влияние на погоду ограничится в уплотнении облачности, усилении ветра и в понижении температуры, а вероятность дождей останется близкой к нулю. В воскресенье за погоду будет отвечать центральная часть антициклона. Облаков вновь станет меньше, осадков не ожидается и продолжится похолодание, ночью по области местами до заморозков.

Сегодня, в пятницу, переменная облачность, без осадков. Днём +18…+20°. Ветер западный 5–10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу облачно с прояснениями, без осадков. Ночью +10…+12°, днём +15…+17°. Ветер северо-западный 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

В воскресенье небольшая облачность, без осадков. Ночью +3…+5°, по области до -2°, днём +12…+14°. Ветер северо-западный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

По предварительному прогнозу, новая неделя в Петербурге начнётся солнечной и сухой антициклональной погодой. В ночь на понедельник ожидается +4…+6°, по области сохранятся заморозки до -4°, днём термометры покажут +13…+15°.