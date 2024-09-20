Готовимся к изменениям. В Петербурге последний тёплый день

Солнечная и сухая погода пока ещё с нами, а вот тепло заканчивается. В выходные уже точно понадобятся куртки.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 сентября в Петербурге переменная облачность, без осадков, утром местами туман, ветер умеренный. Воздух днем прогреется до 18–20 градусов.
Сегодня регион останется под влиянием гребня скандинавского антициклона. В зоне его влияния ожидается ветреная погода с переменной облачностью и полным отсутствием дождей. Атмосферное давление будет падать и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».
В выходные, по данным СЗ УГМС, тоже без дождей. В ночь на субботу ожидается 10–12 градусов, на воскресенье — 5–7. В дневные часы — 14–15 градусов.