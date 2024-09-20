Готовимся к изменениям. В Петербурге последний тёплый день

Солнечная и сухая погода пока ещё с нами, а вот тепло заканчивается. В выходные уже точно понадобятся куртки.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 сентября в Петербурге переменная облачность, без осадков, утром местами туман, ветер умеренный. Воздух днем прогреется до 18–20 градусов.

