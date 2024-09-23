«Докатились до нас». Операторы кикшеринга жалуются на конфискацию их самокатов

Пока сотрудники полиции составляют протоколы в отношении операторов кикшеринга, те отправляют жалобы на полицию в суды общей юрисдикции. Об этом в понедельник, 23 сентября, рассказывает руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Операторам кикшеринга в Петербурге продолжают возвращать изъятые электросамокаты, несмотря на протоколы сотрудников полиции, количество которых, по данным Лебедевой, достигло 335 штук. Протоколы составляют в отношении ООО «ВУШ», ООО «Яндекс. Микромобильность» и ООО «Шеринговые технологии». Текст похожий: указывается время и дата размещения самокатов на определенном земельном участке без зарегистрированного на него права. Как объясняет руководитель пресс-службы, в случае с самокатами все происходит вокруг статьи 7.1 КоАП РФ — «Самовольное занятие земельного участка». Она специфическая, о чем «Фонтанка» уже подробно рассказывала.



«И, в общем, все бы ничего, да только Верховный Суд уже говорил, что «...под самовольным занятием земель понимается пользование чужим земельным участком при отсутствии воли собственника этого участка (иного управомоченного им лица), выраженной в установленном порядке», — пишет глава пресс-службы.

Дальше протоколы попадают на стол Росреестра. Там отмечают позицию Верховного суда РФ, дополняют, что в материалах отсутствуют сведения о жалобах на использование земельных участков, а после прекращают дела ввиду отсутствия состава преступления. Таким образом, изъятые полицией самокаты снова возвращаются на улицы.



«Некоторое время назад их изымали со всей полицейской страстью с улиц, куда-то там отвозили, а потом... Я закругляюсь и рассказываю — они (самокаты) докатились до нас», — подчеркивает Лебедева.

Несмотря на это, полиция пытается подавать жалобы в суд, указывая на обязанность выявлять административные правонарушения без необходимости прямых обращений. Но жалобы отправляют и операторы кикшеринга.

Всего Петроградский районный суд принял 26 жалоб от операторов: восемь от «ВУШ», восемь от «Яндекс. Микромобильность» и десять от «Шеринговых технологий». После изучения материалов суд решил вернуть все самокаты, подчеркнув, что нарушение, повлекшее привлечение к ответственности, связано с предпринимательской деятельностью, поэтому оно должно быть обжаловано в арбитражном суде.



Смольнинский районный суд зарегистрировал 309 жалоб: 136 от «ВУШ», 92 от «Яндекс. Микромобильность» и 81 от «Шеринговых технологий».



«Я продолжаю наблюдать, как будут разворачиваться события с почти 6 000 самокатов (это я из протоколов посчитала)», — заключает Лебедева.

