Что не запрещено — разрешено. Почему кикшерингам в Петербурге возвращают изъятые самокаты

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Операторам кикшеринга в Петербурге начали возвращать изъятые полицией электросамокаты. Пока речь идет о сотнях устройств, на фоне общего объема — капля в море, однако и это уже сигнал. Росреестр изучает протоколы и регулярно приходит к выводу, что кикшеринги ничего не нарушали, так что самокаты нужно отдать. «Фонтанка» изучила доводы ведомства.



Почему забирали самокаты С середины мая ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проводило рейды, в ходе которых изымало, с его точки зрения, неправильно припаркованные самокаты. Они стояли у станций метро, подземных переходов и в других местах, откуда их массово эвакуировали на «штрафстоянки». Как сообщил на прошлой неделе вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, выразив благодарность правоохранителям, всего было вывезено и арестовано 18 тысяч самокатов, которые нарушали правила благоустройства.



Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

За грузовиками с изъятыми самокатами наблюдали жители города: кто-то с ликованием, кто-то с сочувствием (да, такие люди есть), а кто-то просто с интересом, чем это кончится. «Фонтанка» регулярно интересовалась продолжением у кикшерингов, но те не комментировали чувствительную для себя тему.



В качестве оснований для изъятия называлась проверка соблюдения соглашения между Смольным и кикшеринговыми компаниями. В нем среди прочего прописаны правила парковки. Например, виртуальные стоянки для самокатов нельзя делать вплотную к автобусным остановкам и вестибюлям станций метро. Соглашение лишь фиксирует те правила, которые стороны решили соблюдать добровольно. Никакие юридические последствия за их несоблюдение не предусмотрены. Кроме того, из судебной практики других регионов следует, что соглашения, подобные петербургскому, не могут быть основаниями для санкций, в частности, штрафов в отношении компаний.





Поэтому, изымая микромобильный транспорт, сотрудники полиции оформляли протоколы об административном нарушении по статье 7.1 КоАП РФ («Самовольное занятие земельного участка»). Она специфическая, о чем «Фонтанка» уже писала подробно здесь.

На это же указывает петербургское управление Росреестра в одном из своих постановлений. Именно на основании таких документов самокаты выпускают из «плена», а в их основе — тысячи административных протоколов, составленных в отношении разных компаний, разного количества самокатов (в одном месте могли изъять один, в другом — 20) и разных адресов.



Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Почему возвращают самокаты Копия одного из постановлений Росреестра оказалась в распоряжении «Фонтанки». Датируется оно еще началом июля.

В постановлении сначала идет описание ситуации по протоколу: такого-то числа указанное юрлицо допустило размещение 7 самокатов на участке у дома 35 по улице Доблести — возле перекрестка с Петергофским шоссе. Несмотря на то, что зарегистрированных прав на территорию у фирмы нет, она ее использовала в целях предпринимательства.



Изучив материалы дела, должностное лицо Росреестра пришло к выводам, которые можно условно разделить на земельный и транспортный аспекты.

Земельный аспект



Правонарушение по статье 7.1 КоАП подразумевает такие активные действия, как размещение на участке строений, ограждений или принятие других мер, которые препятствуют доступу на него законного владельца, контролирующих или надзорных органов. Самокаты размещались на участках, которые относятся к территории общего пользования. Это площади, улицы, набережные, скверы и т.д. Территорией общего пользования может беспрепятственно пользоваться неограниченный круг людей. Соответственно, такие участки не могут быть в частной собственности, поскольку предназначены для удовлетворения общественных потребностей. По этой же причине они не могут быть предметом аукциона, а потому законодательство не предусматривает возможность их сдачи в аренду для размещения стоянок средств индивидуальной мобильности (СИМ).



Согласно Земельному кодексу и постановлению Правительства РФ № 1300, с декабря 2023 года для размещения стоянок СИМ без использования временных специальных конструкций, при опоре на их собственную подножку процедура заключения договоров не предусмотрена. Такие стоянки можно организовывать без предоставления земельных участков и установления сервитутов.

Транспортный аспект



Электросамокат по правилам дорожного движения является транспортным средством. Значит, правила его стоянки должны регулироваться ПДД или другими нормативными актами в сфере дорожного движения, это, собственно, сфера закона «Об организации дорожного движения». Из него следует, что в документации должны быть прописаны места, где парковка транспорта разрешена и где запрещена. Если запрет прямо не предусмотрен, размещение не запрещается.



В ПДД специальных правил парковки СИМ сейчас нет. Как нет в законе Петербурга об административных нарушениях ответственности за неправильную парковку этих устройств.

Кроме того, Минтранс поручил при формировании парковочного пространства СИМ руководствоваться тем, что для их размещения не нужны какие-либо физические конструкции и получение дополнительных разрешений. Все ограничения должны быть предусмотрены правовыми актами субъектов или органов местной власти.

И что теперь Инспектор Росреестра пришел к выводу, что материалы дела не подтверждают факт совершения административного правонарушения. Поэтому компанию нельзя привлечь к ответственности. Он постановил прекратить производство по делу и вернуть изъятое имущество. Обжаловать постановление можно в течение 10 дней. Если обжалования не произошло, документ вступает в силу.



В пресс-службе сервиса кикшеринга «МТС Юрент» подтвердили информацию о возращении изъятых устройств и добавили, что, начиная с прошлой недели, компания получила обратно до 100 единиц техники. Вернувшиеся самокаты отправятся в другие города.



«Уже на этой неделе мы надеемся увеличить темп возврата и получить назад еще больше устройств, — добавили в компании. — Власти Санкт-Петербурга демонстрируют последовательную и конструктивную позицию в совместной работе по повышению безопасности поездок в городе с операторами кикшеринга, действуя как в интересах горожан, так и пользователей самокатов и бизнеса».



Насколько известно «Фонтанке», другие компании тоже получают свои самокаты, но процесс исполнения постановлений идет медленно. Каждый протокол земельное ведомство рассматривает отдельно, и хотя они однотипные, универсального решения для всех скопом нет.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

