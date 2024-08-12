Сервисам кикшеринга в Петербурге начали возвращать электросамокаты со штрафстоянок

Сервисы кикшеринга в Петербурге начали возвращать ранее изъятые на штрафстоянки электросамокаты. Основанием для этого послужили постановления Управления Росреестра в Санкт-Петербурге. Документ есть в распоряжении «Фонтанки».



В пресс-службе сервиса кикшеринга МТС Юрент эту информацию изданию подтвердили и добавили, что начиная с прошлой недели компания получила обратно до 100 единиц техники. Вернувшиеся самокаты отправятся в другие города.



«Уже на этой неделе мы надеемся увеличить темп возврата и получить назад еще больше устройств, — добавили в пресс-службе компании. — Власти Санкт-Петербурга демонстрируют последовательную и конструктивную позицию в совместной работе по повышению безопасности поездок в городе с операторами кикшеринга, действуя как в интересах горожан, так и пользователей самокатов и бизнеса. Весь флот, который нам возвращают со штрафстоянок, мы перераспределяем в другие города, поскольку размер парка самокатов МТС Юрент в Санкт-Петербурге сейчас оптимальный ввиду нововведений, связанных с работой шеринга в городе. Это порядка 10 тысяч единиц».

