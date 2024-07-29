«Разумно и взвешенно». Кикшеринги поддержали запрет на парковку электросамокатов в центре Петербурга

Крупнейшие сервисы аренды электросамокатов поддержали решение запретить парковку средств индивидуальной мобильности в центре Петербурга. Оно продиктовано условиями инфраструктуры.

Запрет на парковку вводится с 1 августа на территории Центрального, Адмиралтейского, Петроградского и Василеостровского районов города. Их сделают транзитной зоной. То есть перемещаться внутри указанных районов на самокате будет можно, но припарковать транспорт — нельзя. Чтобы начать или завершить аренду пользователю надо будет покинуть центр и найти ближайшую разрешенную парковку.

В пресс-службе Whoosh отметили, что на данный момент узкие тротуары и большой поток туристов в центре города создает ситуацию, в которой пользователи вынуждены нарушать действующие правила дорожного движения или ехать по правилам в плотном потоке людей.

«Новый этап договоренностей, которые выработало отраслевое сообщество в Санкт-Петербурге — логичный следующий шаг в области регулирования. Оно разумно и взвешенно. Снимет «боли», которые есть у жителей районов и позволит нам инфраструктурно повлиять на ситуацию. В решении есть баланс — закрытые для парковки районы будут прорабатываться для организации парковочных пространств, операторы будут инвестировать в город через развитие инфраструктуры. Это долгосрочная работа, которая поможет стабильно и качественно развивать микромобильность в городе», — прокомментировали в компании.

Там добавили, что снижения объема поездок во всем городе не произойдет — сервисы перераспределят парк в районы с низкой плотностью покрытия и высоким запросом горожан на поездки, а также смогут охватить новые локации. «В спальных районах самокаты достаточно высоко востребованы, главное отличие спроса в центральной части — присутствие туристического-рекреационного трафика. А снизить число поездок в нагруженных туристами при отсутствии качественной инфраструктуры центральной части — цель данного решения», — объяснил сервис.

В пресс-службе компании МТС Юрент отметили, что решение сделать центр транзитной зоной операторы кикшеринга приняли совместно с городом.