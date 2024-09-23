Неизвестные отравили собак Дарьи Донцовой. Одна из них умерла

Писательница Дарья Донцова на своей странице в Instagram* сообщила, что неизвестные отравили ее мопсов. Она рассказала, что с недавнего времени стала получать сообщения с угрозами: они касались самой писательницы, ее родных и животных.

«25 августа я получила злобное сообщение со словами: «Сдохнут все твои сраные собаки». 26 августа заболели дворянин Фин и 6-летняя мопсиха Мулечка. На участок кто-то бросил отраву», — рассказала Дарья Донцова.

Писательница сообщила, что Мулечка умерла, а Фина до сих пор лечат. Сейчас причастных к отравлению разыскивают. Донцова рассказала, что теперь не будет публиковать в соцсетях видео со своими питомцами.

Отметим, что Дарья Донцова — большая любительница мопсов. Ранее в соцсетях она показывала большую коллекцию игрушек, статуэток и сувениров с этой породой собак.

