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Общество Неизвестные отравили собак Дарьи Донцовой. Одна из них умерла

Неизвестные отравили собак Дарьи Донцовой. Одна из них умерла

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8 комментариев

Писательница Дарья Донцова на своей странице в Instagram* сообщила, что неизвестные отравили ее мопсов. Она рассказала, что с недавнего времени стала получать сообщения с угрозами: они касались самой писательницы, ее родных и животных.

«25 августа я получила злобное сообщение со словами: «Сдохнут все твои сраные собаки». 26 августа заболели дворянин Фин и 6-летняя мопсиха Мулечка. На участок кто-то бросил отраву», — рассказала Дарья Донцова.

Писательница сообщила, что Мулечка умерла, а Фина до сих пор лечат. Сейчас причастных к отравлению разыскивают. Донцова рассказала, что теперь не будет публиковать в соцсетях видео со своими питомцами.

Отметим, что Дарья Донцова — большая любительница мопсов. Ранее в соцсетях она показывала большую коллекцию игрушек, статуэток и сувениров с этой породой собак.

*Принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta.

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Дарья Донцова Собаки Отравление животных
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Комментарии
8
Entrenador2005
1 час
Бедные собаки. Борьба с литературной халтурой принимает бесчеловечные, прямо таки зверские формы.
Zet
1 час
так столько детективов написала - враз должна сыскать!
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