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Происшествия «Жители могут возвращаться». В Тихорецком районе завершили разминирование

«Жители могут возвращаться». В Тихорецком районе завершили разминирование

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7 комментариев

Разминирование территории в Тихорецком районе Краснодарского края, где произошел пожар после падения обломков сбитых БПЛА, завершено. Об этом сообщил вечером 22 сентября глава района Анатолий Перепелин.

По его словам, жители могут вернуться в свои дома. Однако Перепелин просит жителей быть бдительными и при обнаружении подозрительных предметов не брать их в руки, а звонить 112.

В оперштабе сообщили, что блок-посты на выезде из Тихорецка сняты. Возобновлено движение по автодороге в сторону станицы Новорождественской и Краснодара.

Тихорецкие школы и детские сады с понедельника будут работать в обычном режиме, кроме 8-й школы станицы Новорождественской и детского сада «Вишенка» поселка Каменного. Причины не уточняются.

Как ранее сообщала «Фонтанка», в ночь на 21 сентября над Краснодарским краем сбили 18 беспилотников, два из них были над Тихорецким районом. Обломки одного из них спровоцировали пожар. Огонь перешел на взрывоопасные предметы, а затем произошла детонация. Власти сообщили, что среди жителей никто не пострадал, но всё же объявили эвакуацию. Был введен временный запрет на полевые работы.

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Комментарии
7
Сила в Правде!!
32 минуты
и в плесецке тишина.
Сила в Правде!!
52 минуты
всю траву скосили нечему теперь хлопать.
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