«Жители могут возвращаться». В Тихорецком районе завершили разминирование

По его словам, жители могут вернуться в свои дома. Однако Перепелин просит жителей быть бдительными и при обнаружении подозрительных предметов не брать их в руки, а звонить 112.

В оперштабе сообщили, что блок-посты на выезде из Тихорецка сняты. Возобновлено движение по автодороге в сторону станицы Новорождественской и Краснодара.

Тихорецкие школы и детские сады с понедельника будут работать в обычном режиме, кроме 8-й школы станицы Новорождественской и детского сада «Вишенка» поселка Каменного. Причины не уточняются.

Как ранее сообщала «Фонтанка», в ночь на 21 сентября над Краснодарским краем сбили 18 беспилотников, два из них были над Тихорецким районом. Обломки одного из них спровоцировали пожар. Огонь перешел на взрывоопасные предметы, а затем произошла детонация. Власти сообщили, что среди жителей никто не пострадал, но всё же объявили эвакуацию. Был введен временный запрет на полевые работы.