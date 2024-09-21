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    Поезда меняют маршруты, трасса временно перекрыта, эвакуация. Что известно о ситуации в Тихорецке после атаки БПЛА?

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    Пассажирские поезда, следующие через станцию Тихорецкая в Краснодарском крае, изменили маршруты из-за ночной атаки беспилотников. Местным жителям рекомендовали не покидать дома и квартиры. Собрали все, что известно о ситуации.

    По данным Минобороны РФ, в ночь на 21 сентября над территорией страны уничтожили и перехватили 101 украинский БПЛА. Больше всего дронов сбили над Брянской областью — 53 устройства. Над Краснодарским краем подавили 18 дронов. Два из них были сбиты с помощью ПВО и РЭБ над Тихорецким районом.

    Из-за падения обломков одного из них произошел пожар. Где именно, не сообщается, но в сообщении губернатора региона Вениамина Кондратьева говорится, что огонь перешел на взрывоопасные предметы, а затем произошла детонация.

    Что известно о ситуации в Тихорецке на данный момент?

    Власти сообщили, что пострадавших среди населения нет, но из-за пожара было решено эвакуировать жителей поселка, расположенного рядом с местом происшествия. По сообщениям Кондратьева, свои дома временно покинули 1200 человек. Большинство из них разместились у друзей и родственников. Для остальных разворачивают пункты временного размещения. В четырех их них — в Тихорецком и Выселковском районах — находятся более 150 человек. К размещению готовы еще несколько пунктов.

    Глава административного центра района Евгений Голубь попросил жителей города Тихорецка не покидать дома и квартиры. «Ситуацию держим под контролем. Хочу попросить, чтобы жители города не паниковали, находились в своих домах, квартирах и не выходили на улицу», — цитирует его ТАСС.

    Из-за происшествия въезд в район по трассе со стороны Выселковского района временно перекрыт. Въехать и выехать из Тихорецка можно только через федеральную дорогу «Ростов-Махачкала», сообщил в телеграм-канале глава района Анатолий Перепелин. В остальных направлениях движение ограничено.

    В целях обеспечения безопасности пассажиров два поезда (Кисловодск — Ростов и Москва — Кисловодск), следующие через станцию Тихорецкая, изменили маршруты и проследуют через Краснодар. Об этом информирует пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги. Маршруты двух пригородных поездов сокращены. Возможны задержки в движении других поездов дальнего следования.

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    БПЛАТихорецкКраснодарский край
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