Поезда меняют маршруты, трасса временно перекрыта, эвакуация. Что известно о ситуации в Тихорецке после атаки БПЛА?

Пассажирские поезда, следующие через станцию Тихорецкая в Краснодарском крае, изменили маршруты из-за ночной атаки беспилотников. Местным жителям рекомендовали не покидать дома и квартиры. Собрали все, что известно о ситуации.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 21 сентября над территорией страны уничтожили и перехватили 101 украинский БПЛА. Больше всего дронов сбили над Брянской областью — 53 устройства. Над Краснодарским краем подавили 18 дронов. Два из них были сбиты с помощью ПВО и РЭБ над Тихорецким районом.

Из-за падения обломков одного из них произошел пожар. Где именно, не сообщается, но в сообщении губернатора региона Вениамина Кондратьева говорится , что огонь перешел на взрывоопасные предметы, а затем произошла детонация.

Что известно о ситуации в Тихорецке на данный момент?

Власти сообщили, что пострадавших среди населения нет, но из-за пожара было решено эвакуировать жителей поселка, расположенного рядом с местом происшествия. По сообщениям Кондратьева, свои дома временно покинули 1200 человек. Большинство из них разместились у друзей и родственников. Для остальных разворачивают пункты временного размещения. В четырех их них — в Тихорецком и Выселковском районах — находятся более 150 человек. К размещению готовы еще несколько пунктов.



Глава административного центра района Евгений Голубь попросил жителей города Тихорецка не покидать дома и квартиры. «Ситуацию держим под контролем. Хочу попросить, чтобы жители города не паниковали, находились в своих домах, квартирах и не выходили на улицу», — цитирует его ТАСС.

