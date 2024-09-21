Военные за ночь сбили 101 украинский БПЛА над российскими регионами

В ночь на субботу, 21 сентября, средства ПВО сбили над российскими регионами 101 украинский беспилотник. Об этом сообщает Минобороны РФ.



Больше всего БПЛА уничтожили над Брянской областью — 53. В Краснодарском крае уничтожили 18 беспилотников, еще 16 над акваторией Азовского моря, пять — в Калужской области, по три штуки в Тверской и Белгородской областях. Еще по одному — в Смоленской, Курской областях и Крыму.



Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что из-за падения обломков одного из БПЛА возник пожар в Тихорецком районе, который перешел «на взрывоопасные предметы. Началась детонация».

