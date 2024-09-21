    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, с-з

    766мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.58eur103.38

    Военные за ночь сбили 101 украинский БПЛА над российскими регионами

    1293
    10 комментариев

    В ночь на субботу, 21 сентября, средства ПВО сбили над российскими регионами 101 украинский беспилотник. Об этом сообщает Минобороны РФ.

    Больше всего БПЛА уничтожили над Брянской областью — 53. В Краснодарском крае уничтожили 18 беспилотников, еще 16 над акваторией Азовского моря, пять — в Калужской области, по три штуки в Тверской и Белгородской областях. Еще по одному — в Смоленской, Курской областях и Крыму.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что из-за падения обломков одного из БПЛА возник пожар в Тихорецком районе, который перешел «на взрывоопасные предметы. Началась детонация».

    «Сейчас в целях безопасности проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты. В Тихорецке развернут пункт временного размещения», — написал он в своем телеграм-канале.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

    По теме

    Минобороны
    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close