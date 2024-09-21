После атаки украинских БПЛА в Тихорецком районе Кубани эвакуированы 1 200 человек

В Тихорецком районе Краснодарской области эвакуировали 1 200 человек из-за пожара, возникшего в результате падения обломков одного из атаковавших регион беспилотников. Об этом 21 сентября сообщает в телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.



«Ночью Тихорецкий район подвергся террористической атаке киевского режима. Два беспилотника подавлены силами ПВО и РЭБ. Из-за падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация», — сказано в его посте.

Жителей поселка, который находится вблизи места возгорания, решили временно эвакуировать. Из него вывезли 1 200 человек. Большинство из них разместились у друзей и родственников. Для остальных разворачивают пункты временного размещения. В четырех из них уже находятся более 150 человек.

На месте происшествия работают экстренные службы. Среди жителей пострадавших нет.