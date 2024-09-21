Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+16°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

3 м/c,

зап.

 766мм 64%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,58
EUR 103,38
Торопец под атакой
Куда пойти на выходных
(От)Личный Петербург — 2024
Снос домов под ВСМ
«Великолукский» сворачивается
Экономика — прогноз до декабря
Рейтинги «Фонтанки»
Власть После атаки украинских БПЛА в Тихорецком районе Кубани эвакуированы 1 200 человек

После атаки украинских БПЛА в Тихорецком районе Кубани эвакуированы 1 200 человек

2 211
10 комментариев

В Тихорецком районе Краснодарской области эвакуировали 1 200 человек из-за пожара, возникшего в результате падения обломков одного из атаковавших регион беспилотников. Об этом 21 сентября сообщает в телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Ночью Тихорецкий район подвергся террористической атаке киевского режима. Два беспилотника подавлены силами ПВО и РЭБ. Из-за падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация», — сказано в его посте.

Жителей поселка, который находится вблизи места возгорания, решили временно эвакуировать. Из него вывезли 1 200 человек. Большинство из них разместились у друзей и родственников. Для остальных разворачивают пункты временного размещения. В четырех из них уже находятся более 150 человек.

На месте происшествия работают экстренные службы. Среди жителей пострадавших нет.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Краснодарский край Вениамин Кондратьев Эвакуация
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY11
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Эд Хэммет
58 минут
Похоже и правда, Иран стал близким другом кремля. Заявление губернатора у очень напоминает речи иранских аятолл. И странное дело, чуть не в каждом городке или посёлочке вблизи жилых домов у нас хранятся взрывоопасные предметы.
Kit.
49 минут
Что за "азрывоопасные предметы"? Пейджеры, что ли?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Основы безопасности. О чем нельзя забывать при выборе и обустройстве новой квартиры
20 сентября, 18:00
Новости компаний
В Рощино под Санкт-Петербургом прошел благотворительный аукцион в пользу подопечного Русфонда
20 сентября, 17:38
Новости компаний
Бизнес-центр GloraX Business Петроградский стал победителем премии
20 сентября, 16:30
ТОП 5
Новости компаний
Основы безопасности. О чем нельзя забывать при выборе и обустройстве новой квартиры
20 сентября, 18:00
В Рощино под Санкт-Петербургом прошел благотворительный аукцион в пользу подопечного Русфонда
20 сентября, 17:38
Вера Подгузова: инвестирование и финансовая стабильность способствуют самореализации женщин
20 сентября, 16:30
Бизнес-центр GloraX Business Петроградский стал победителем премии
20 сентября, 16:30
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
20 сентября, 16:10
Волонтеры клуба «Добрый Setl» пригласили молодежь посетить стройплощадку
20 сентября, 13:15
Вера Подгузова: франчайзинг может стать эффективным инструментом развития женского предпринимательства
20 сентября, 12:12
На Царскосельских холмах установлены остановочные павильоны общественного транспорта
19 сентября, 18:00
МегаФон назвал лучшие модели смартфонов для стабильной связи и серфинга в сети
19 сентября, 15:13
Ученики школ ЖК «Северная долина» освоят теорию решения изобретательских задач
19 сентября, 14:30
В Янино состоялся большой спортивный праздник
18 сентября, 17:10
На юге Петербурга открылись два первых Setl Комьюнити
18 сентября, 14:35