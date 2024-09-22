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    Запрет полевых работ. Что сейчас происходит в Тихорецке после атаки БПЛА

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    В Тихорецком районе Краснодарского края, где накануне произошел пожар после падения обломков сбитых БПЛА, временно запретили полевые работы. Об этом сообщил 22 сентября глава района Анатолий Перепелин.

    «Оперативным штабом Тихорецкого района принято решение о временном запрете полевых работ в зоне 10 километров от места ЧП до полного обследования территорий на предмет наличия взрывоопасных предметов. О снятии запрета сообщим дополнительно», — написал чиновник в своем телеграм-канале.

    Ранее он заявил, что обстановка в Тихорецке стабилизировалась. Общественный транспорт работает в штатном режиме. Выезд в направлении станицы Новорождественской по-прежнему закрыт. Выезд из Тихорецка открыт через федеральную автодорогу «Ростов-на-Дону — Махачкала». На территории продолжает действовать локальный режим ЧС.

    По данным оперштаба, жители из эвакуированных территорий размещены в гостиницах и обеспечены всем необходимым.

    Как ранее сообщала «Фонтанка», в ночь на 21 сентября над Краснодарским краем сбили 18 беспилотников, два из них были над Тихорецким районом. Обломки одного из них спровоцировали пожар. Огонь перешел на взрывоопасные предметы, а затем произошла детонация. Власти сообщили, что среди жителей никто не пострадал, но всё же объявили эвакуацию.

    По данным губернатора Вениамина Кондратьева, сейчас населению ничего не угрожает, но нужно время, чтобы полностью проверить территорию. По его поручению часть временно эвакуированных жителей разместили в гостиницах. Речь идет о 62 человеках в Тихорецком районе и 39 — в Выселковском. Всего из поселка, расположенного рядом с местом происшествия, эвакуировали 1200 человек. Большинство уехали к друзьям и родственникам.

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    Комментарии 10

    26613846522 Сен 2024 в 12:45
    Вечером в субботу, 21 сентября, во Владимирской области власти эвакуировали три посёлка Киржачского района — Барсово, Мирный и Дубки.

    Местные чиновники объяснили это поступившим «сигналом об опасности». Эвакуацию также организовали в Меленковском районе — если верить соцсетям, в деревне Злобино, сёлах Архангел и Бутылицы. Позже факт эвакуации подтвердил губернатор Александр Авдеев. Он написал в Телеграме, что власти и все службы работали «в режиме готовности к принятию необходимых мер для обеспечения безопасности населения», а сейчас «обстановка в регионе под контролём». Подробностей глава региона не привёл.

    Практически одновременно с сообщениями об эвакуации, Минобороны России заявило о «пресечении попытки ВСУ совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа». Один беспилотник сбили в районе Курска. Про Владимирскую область в ведомстве ничего не говорили.
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