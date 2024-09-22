Запрет полевых работ. Что сейчас происходит в Тихорецке после атаки БПЛА

В Тихорецком районе Краснодарского края, где накануне произошел пожар после падения обломков сбитых БПЛА, временно запретили полевые работы. Об этом сообщил
«Оперативным штабом Тихорецкого района принято решение о временном запрете полевых работ в зоне
Ранее он заявил, что обстановка в Тихорецке стабилизировалась. Общественный транспорт работает в штатном режиме. Выезд в направлении станицы Новорождественской по-прежнему закрыт. Выезд из Тихорецка открыт через федеральную автодорогу «Ростов-на-Дону — Махачкала». На территории продолжает действовать локальный режим ЧС.
По данным оперштаба, жители из эвакуированных территорий размещены в гостиницах и обеспечены всем необходимым.
Как ранее сообщала «Фонтанка», в ночь на 21 сентября над Краснодарским краем сбили
По данным губернатора Вениамина Кондратьева, сейчас населению ничего не угрожает, но нужно время, чтобы полностью проверить территорию. По его поручению часть временно эвакуированных жителей разместили в гостиницах. Речь идет