Запрет полевых работ. Что сейчас происходит в Тихорецке после атаки БПЛА

В Тихорецком районе Краснодарского края, где накануне произошел пожар после падения обломков сбитых БПЛА, временно запретили полевые работы. Об этом сообщил 22 сентября глава района Анатолий Перепелин.



«Оперативным штабом Тихорецкого района принято решение о временном запрете полевых работ в зоне 10 километров от места ЧП до полного обследования территорий на предмет наличия взрывоопасных предметов. О снятии запрета сообщим дополнительно», — написал чиновник в своем телеграм-канале.



Ранее он заявил, что обстановка в Тихорецке стабилизировалась. Общественный транспорт работает в штатном режиме. Выезд в направлении станицы Новорождественской по-прежнему закрыт. Выезд из Тихорецка открыт через федеральную автодорогу «Ростов-на-Дону — Махачкала». На территории продолжает действовать локальный режим ЧС.

