Режим ЧС введен в Тихорецком районе Кубани после атаки БПЛА

Локальный режим ЧС введен в Тихорецком районе Краснодарского края, где произошел пожар после падения обломков сбитых БПЛА. Об этом 21 сентября в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«Глава муниципалитета Анатолий Перепелин доложил, что введен локальный режим ЧС для организации помощи людям и оперативного решения всех вопросов, связанных с происшествием», — написал он.
По словам губернатора края, сейчас населению ничего не угрожает, но нужно время, чтобы полностью проверить территорию.
Кондратьев добавил, что по его поручению часть временно эвакуированных жителей разместили в гостиницах. Речь идет о 62 человеках в Тихорецком районе и 39 — в Выселковском. Всего из поселка, расположенного рядом с местом происшествия, эвакуировали 1 200 человек. Большинство уехали к друзьям и родственникам.
Как ранее сообщала «Фонтанка», в ночь на 21 сентября над регионом сбили 18 беспилотников, два из них были над Тихорецким районом. Обломки одного из них спровоцировали пожар. Огонь перешел на взрывоопасные предметы, а затем произошла детонация.
Власти сообщили, что среди жителей никто не пострадал, но все же объявили эвакуацию. Въезд в город Тихорецк ограничен, поезда меняют маршруты, жителей просят не покидать дома и квартиры.
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