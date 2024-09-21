Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+15°

ясная погода, без осадков

ощущается как +12

4 м/c,

сев.

 765мм 51%
Подробнее
3 Пробки
USD 92,58
EUR 103,38
Какой конец у 2024 года
Дешевые полисы ОСАГО
Лука Сафронов и такси
Торопец под атакой
Куда пойти на выходных
(От)Личный Петербург — 2024
«Великолукский» сворачивается
Рейтинги «Фонтанки»
Власть Режим ЧС введен в Тихорецком районе Кубани после атаки БПЛА

Режим ЧС введен в Тихорецком районе Кубани после атаки БПЛА

3 387
20 комментариев

Локальный режим ЧС введен в Тихорецком районе Краснодарского края, где произошел пожар после падения обломков сбитых БПЛА. Об этом 21 сентября в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Глава муниципалитета Анатолий Перепелин доложил, что введен локальный режим ЧС для организации помощи людям и оперативного решения всех вопросов, связанных с происшествием», — написал он.

По словам губернатора края, сейчас населению ничего не угрожает, но нужно время, чтобы полностью проверить территорию.

Кондратьев добавил, что по его поручению часть временно эвакуированных жителей разместили в гостиницах. Речь идет о 62 человеках в Тихорецком районе и 39 — в Выселковском. Всего из поселка, расположенного рядом с местом происшествия, эвакуировали 1 200 человек. Большинство уехали к друзьям и родственникам.

1 из 5

Как ранее сообщала «Фонтанка», в ночь на 21 сентября над регионом сбили 18 беспилотников, два из них были над Тихорецким районом. Обломки одного из них спровоцировали пожар. Огонь перешел на взрывоопасные предметы, а затем произошла детонация.

Власти сообщили, что среди жителей никто не пострадал, но все же объявили эвакуацию. Въезд в город Тихорецк ограничен, поезда меняют маршруты, жителей просят не покидать дома и квартиры.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Тихорецкий район Краснодарский край
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY6
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
20
Отец Родной
57 минут
А почему просто не запретят эти обломки? В чем проблема, не понимаю...
Эд Хэммет
1 час
Обломки дронов видимо страшнее, чем бомбы и ракеты. Да и как назло, падают они зачастую во взрывоопасную траву.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Реальные ставки: петербургский бизнес ищет, где взять средства на развитие
21 сентября, 18:00
Новости компаний
Основы безопасности. О чем нельзя забывать при выборе и обустройстве новой квартиры
20 сентября, 18:00
Новости компаний
В Рощино под Санкт-Петербургом прошел благотворительный аукцион в пользу подопечного Русфонда
20 сентября, 17:38
ТОП 5
Новости компаний
Реальные ставки: петербургский бизнес ищет, где взять средства на развитие
21 сентября, 18:00
Основы безопасности. О чем нельзя забывать при выборе и обустройстве новой квартиры
20 сентября, 18:00
В Рощино под Санкт-Петербургом прошел благотворительный аукцион в пользу подопечного Русфонда
20 сентября, 17:38
Бизнес-центр GloraX Business Петроградский стал победителем премии
20 сентября, 16:30
Вера Подгузова: инвестирование и финансовая стабильность способствуют самореализации женщин
20 сентября, 16:30
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
20 сентября, 16:10
Волонтеры клуба «Добрый Setl» пригласили молодежь посетить стройплощадку
20 сентября, 13:15
Вера Подгузова: франчайзинг может стать эффективным инструментом развития женского предпринимательства
20 сентября, 12:12
На Царскосельских холмах установлены остановочные павильоны общественного транспорта
19 сентября, 18:00
МегаФон назвал лучшие модели смартфонов для стабильной связи и серфинга в сети
19 сентября, 15:13
Ученики школ ЖК «Северная долина» освоят теорию решения изобретательских задач
19 сентября, 14:30
В Янино состоялся большой спортивный праздник
18 сентября, 17:10