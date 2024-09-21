Режим ЧС введен в Тихорецком районе Кубани после атаки БПЛА

Локальный режим ЧС введен в Тихорецком районе Краснодарского края, где произошел пожар после падения обломков сбитых БПЛА. Об этом 21 сентября в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Глава муниципалитета Анатолий Перепелин доложил, что введен локальный режим ЧС для организации помощи людям и оперативного решения всех вопросов, связанных с происшествием», — написал он.

По словам губернатора края, сейчас населению ничего не угрожает, но нужно время, чтобы полностью проверить территорию.

Кондратьев добавил, что по его поручению часть временно эвакуированных жителей разместили в гостиницах. Речь идет о 62 человеках в Тихорецком районе и 39 — в Выселковском. Всего из поселка, расположенного рядом с местом происшествия, эвакуировали 1 200 человек. Большинство уехали к друзьям и родственникам.