Дизайнер объяснит, как рассказать историю персонажа через костюм

Во что одет персонаж и почему именно так? Как создаются целостные «говорящие» образы в литературных и графических произведениях, в спектаклях и фильмах? Об этом 22 сентября в Библиотеке роста и карьеры расскажет Мира Лаггар — писательница, художник, костюмер. Бесплатно. 16+

Фильм «В джазе только девушки» получил «Золотой глобус» как фильм года, а вот из шести номинаций на «Оскар» победил только в одной — за лучшие костюмы. Они действительно незабываемы — чего стоит платье Душечки (Мэрилин Монро), в нем она кажется более голой, чем если бы была совсем без одежды. Платье придумал австралийский художник по костюмам Орри-Келли. События фильма происходят в годы «сухого закона», и мода тогда была совсем другой. Однако такая недостоверность никого не смутила. Тем более что сообразно тому времени были одеты все остальные герои, в том числе безработные джазисты Джо и Джерри, — если, конечно, не учитывать, что большую часть фильма мужчины пробыли в женских платьях, с заниженной талией и прямого кроя.

