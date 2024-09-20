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Происшествия Актеру из «Глухаря» Канахину* грозит новый пожизненный срок

Актеру из «Глухаря» Канахину* грозит новый пожизненный срок

3 974
5 комментариев

В отношении осужденного на пожизненный срок актера из сериала «Глухарь» Кирилла Канахина* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который ранее вступил в «Русский добровольческий корпус»** (организация признана террористической и запрещена в РФ), возбудили новое уголовное дело. Эта информация содержится в картотеке Второго Западного окружного военного суда в Москве.

Кириллу Канахину вменяют более десяти статей. Максимальный срок наказания по ним — пожизненное лишение свободы. Также в суд поступило дело основателя РДК Дениса Капустина*** (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Ему тоже грозит пожизненный срок.

Вместе с Канахиным и Капустиным по делу проходят Александр Галанов, Алексей Огурцов и Антон Зырянов. В зависимости от роли и степени им вменяют совершение теракта, незаконный оборот взрывчатых взрывных веществ, прохождение обучения в террористических целях, пропаганда терроризма и другие преступления.

Напомним, в феврале текущего года актер Кирилл Канахин заочно получил пожизненный срок за госизмену: его признали виновным в нападении на села Брянской области в составе РДК. Такой же приговор вынесли и Денису Капустину: его признали виновным в госизмене, терроризме, незаконном обороте взрывных веществ и других преступлениях.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** Запрещенная в РФ террористическая организация

*** Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Комментарии
5
282694747
1 час
Сотрясение Вселенной!
282493173
1 час
актер Канахин класть хотел с прибором на грозящих
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