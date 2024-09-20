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Афиша Plus Музеи Башню Святого Олафа в Выборге с новым стеклянным лифтом показали изнутри

Башню Святого Олафа в Выборге с новым стеклянным лифтом показали изнутри

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4 комментария

В Выборгском замке завершаются работы по реставрации и установке стеклянного лифта в башне Святого Олафа, — рассказал 20 сентября губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

«До конца года знаковый объект культурного наследия — единственный в России средневековый замок, включая смотровую площадку на крыше, — станет доступен и для маломобильных посетителей», — пообещал он, уточнив, что в настоящее время идут пуско-наладочные работы.

Для тех, кто лифты не любит, но готов пешком подниматься на 50-метровую высоту, оборудована новая лестница по периметру башни. Причем один пролет реставраторы сохранили старый — как память.

Ранее 47 news рассказывал, что новый стеклянный лифт опирается на скальное основание, чтобы не создавать нагрузку на стены.

На реставрацию Выборгского замка из средств федерального бюджета в 2020–2022 годах было выделено 333 миллиона рублей — на реставрацию первого и второго корпусов Арсенала, а также башню в 2021-м было направлено еще 254 миллиона.

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Комментарии
5
Антишерсть
55 минут
А когда набережную в порядок приведут?
alexadmin
51 минута
Вроде и хорошо, но что-то явно стало не так...
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