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Авто Два загруженных шоссе под Петербургом освободили от катков и укладчиков

Два загруженных шоссе под Петербургом освободили от катков и укладчиков

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2 комментария

Дорожники завершили ремонты двух загруженных дорог во Всеволожском и Ломоносовском районах Ленобласти. На Гостилицком шоссе готовятся укладывать асфальт.

Завершен ремонт Ропшинского шоссе между Велигонтами и Новой Ропшей, а также Староприозерского шоссе между Елизаветинкой и выездом на «Сортавалу», сообщили 20 сентября в дорожном комитете Ленобласти. По последнему теперь можно «с ветерком» доехать до мемориала «Лемболовская твердыня». Также там установили новые рыжие остановочные павильоны. На Ропшинском работы велись с июня, на Староприозерском — с конца мая. Ремонты прошли в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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Сейчас во Всеволожском районе продолжаются работы еще на трех участках. На подъезде к Сярьгам в конце сентября планируют уложить верхний слой асфальта, и в целом ремонт идет к финишу. На дороге между Мяглово и Ёксолово ремонт уже завершили, но к нему есть замечания. На их устранение отведено две недели. И продолжаются работы на участке между Мяглово и станцией Кузьминка.

А в Ломоносовском районе вовсю идет ремонт Гостилицкого шоссе на 10-километровом участке от «Южного полукольца» в сторону Лопухинки. Сейчас там работает фреза, но вскоре стартует укладка асфальта.

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Комментарии
2
alexadmin
29 минут
И опять загруженные дороги без разделительных конструкций.
Zet
20 минут
когда до Луги доведут 4 полосы? и до Новой Ладоги?
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