Два загруженных шоссе под Петербургом освободили от катков и укладчиков

Завершен ремонт Ропшинского шоссе между Велигонтами и Новой Ропшей, а также Староприозерского шоссе между Елизаветинкой и выездом на «Сортавалу», сообщили 20 сентября в дорожном комитете Ленобласти. По последнему теперь можно «с ветерком» доехать до мемориала «Лемболовская твердыня». Также там установили новые рыжие остановочные павильоны. На Ропшинском работы велись с июня, на Староприозерском — с конца мая. Ремонты прошли в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Сейчас во Всеволожском районе продолжаются работы еще на трех участках. На подъезде к Сярьгам в конце сентября планируют уложить верхний слой асфальта, и в целом ремонт идет к финишу. На дороге между Мяглово и Ёксолово ремонт уже завершили, но к нему есть замечания. На их устранение отведено две недели. И продолжаются работы на участке между Мяглово и станцией Кузьминка.