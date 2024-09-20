Великовозрастного зацепера сняли с поезда в Петербурге. Он спешил к друзьям

Поезд в Самару едва не уехал из Петербурга с неучтённым пассажиром, решившим прокатиться с ветерком и риском для жизни. Он рассчитывал нанести дружеский визит, но не смог приобрести билет.
Зацепера заметили на Московском вокзале, сообщили в Управлении на транспорте МВД по Северо-Западу 20 сентября. Он притаился между девятым и десятым вагонами, пока пассажиры занимали свои места в поезде Санкт-Петербург — Самара.
Информацию передали в дежурную часть транспортной полиции, и опасное путешествие не состоялось. Зацепером оказался 42-летний безработный петербуржец. Билета у мужчины не было, зато было подогретое спиртным желание попасть в Москву, чтобы встретиться с друзьями.
Петербуржец получил протоколы за появление в общественном месте в состоянии опьянения (20.21 КоАП), нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте (11.17 КоАП) и рекомендацию впредь путешествовать более традиционным способом.
«Мужчина ранее уже привлекался за различные административные правонарушения. Задержки поезда не допущено», — уточнили в транспортной полиции.