Ученые выяснили, откуда есть пошел коронавирус

После изучения образцов генетического материала, взятых на рынке, выяснилось, что они совпадают с генетическими характеристиками общего предка коронавируса. Следы коронавируса обнаружили на клетках, где содержались животные, на тележках для их транспортировки, в канализационных стоках и многих других местах.

Самый ранний случай и большинство случаев заражения COVID-19 были зафиксированы в западном крыле рынка, где также находилось большинство продавцов диких животных. Поздней осенью 2019 года несколько из них незаконно продавали енотовидных собак, циветт, бамбуковых крыс, малайских дикобразов, амурских ежей и азиатских барсуков.

«Рынок Хуанань был местом, где продавалось больше всего диких животных в Ухане, городе с населением более 12 000 000 человек и четырьмя постоянными рынками живых животных», — сказано в исследовании. В нем также обозначены два гипотетических варианта распространения вируса: от животных к человеку или, наоборот, сами люди занесли его на рынок. Определить точно, от какого именно вида животных мог произойти вирус, не удалось, но генетического материала летучих мышей обнаружено не было, хотя ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называла их одним из наиболее вероятных источников заражения.