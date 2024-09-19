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Общество Ученые выяснили, откуда есть пошел коронавирус

Ученые выяснили, откуда есть пошел коронавирус

2 067
16 комментариев

Рынок Хуанань в китайском Ухане стал местом, откуда началось распространение коронавируса (COVID-19). К такому выводу пришли ученые из США, Британии, Франции и других стран: их исследование было опубликовано в журнале Cell 19 сентября.

После изучения образцов генетического материала, взятых на рынке, выяснилось, что они совпадают с генетическими характеристиками общего предка коронавируса. Следы коронавируса обнаружили на клетках, где содержались животные, на тележках для их транспортировки, в канализационных стоках и многих других местах.

Самый ранний случай и большинство случаев заражения COVID-19 были зафиксированы в западном крыле рынка, где также находилось большинство продавцов диких животных. Поздней осенью 2019 года несколько из них незаконно продавали енотовидных собак, циветт, бамбуковых крыс, малайских дикобразов, амурских ежей и азиатских барсуков.

«Рынок Хуанань был местом, где продавалось больше всего диких животных в Ухане, городе с населением более 12 000 000 человек и четырьмя постоянными рынками живых животных», — сказано в исследовании. В нем также обозначены два гипотетических варианта распространения вируса: от животных к человеку или, наоборот, сами люди занесли его на рынок. Определить точно, от какого именно вида животных мог произойти вирус, не удалось, но генетического материала летучих мышей обнаружено не было, хотя ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называла их одним из наиболее вероятных источников заражения.

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ПО ТЕМЕ
Ухань Хуанань Рынок Коронавирус COVID-19 Источник заражения
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Комментарии
17
VKuser279092
1 час
Вот почему, будучи любителем разных экзотических кухонь, навсегда исключил для себя Китайскую. Эти жрут всё, что шевелится.
Отец Родной
39 минут
Кто кого пошел есть? Снова гастарбайтеры Фонтанки жгут ...
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