«Начинаешь листать — захватывает». Иван Ургант в Петербурге поделился ощущениями от выхода своей книги с пустыми страницами

Телеведущий и актер Иван Ургант, приехав в Петербург, заглянул 18 сентября в книжный магазин «Подписные издания». Повод для визита — выход его книги с пустыми страницами, все средства от продаж которой будут направлены на благотворительность.



«У нас появилось издание «Припухлые железы жизни», книга-мистификация, вокруг которой строился фильм Николая Солодникова «Иваново детство» об Иване Урганте. Это не столько книга, сколько артефакт — там есть только содержание, весь блок пустой», — рассказали «Фонтанке» в магазине.



Вся прибыль от продажи будет перечислена в Детский хоспис «Дом с маяком».



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Ургант полистал издание, снял сториз, чтобы анонсировать своим подписчикам появление новинки в продаже и поддержать благотворительную акцию в адрес фонда, а также подписал книги тем, кто узнал его в магазине (в продаже подписанных книг нет).



«Начинаешь листать — и захватывает: начинаешь читать, вспоминать, как ты все это писал, как все это придумывал… — пошутил шоумен, листая пустую книгу. — Но в целом — у вас много знакомых, которые написали в своей жизни хотя бы один блокнот?»



Фильм Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом в мае не вышел в прокат на территории России. В июне публицист выпустил фильм-интервью с шоуменом «Иваново детство», где Ургант рассказал о своей юности в Петербурге.

