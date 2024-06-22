«Вышла женщина, сняла с себя все и села на Михаила Сергеевича». Иван Ургант дал большое интервью, где рассказал о своем Петербурге и детстве

Фото: скриншот видео youtube.com/solodnikov Поделиться Поделиться





Телеведущий и актер Иван Ургант дал большое интервью блогеру Николаю Солодникову. Оно вышло под названием «Иваново детство» и посвящено юности телеведущего. По сюжету Ургант представляет публике свою книгу-биографию, которая оказывается пустой. Вместе со зрителями он решает, чтó все же стоит написать в ней. В интервью Иван Ургант с трогательными и забавными воспоминаниями рассказал о своем личном Ленинграде — Петербурге. «Фонтанка» собрала самое интересное.

Первое эротическое впечатление

Фото: скриншот видео youtube.com/solodnikov Поделиться Поделиться





В памяти Ивана Урганта, гулявшего ребенком с матерью по Ленинграду, сохранились образы решеток на набережных. Они, говорит он, все отличаются — на Мойке, Фонтанке и канале Грибоедова. «Для меня Аничков мост возник в жизни, можно сказать, [как] первое эротическое впечатление. Мы шли — я шел маленький — и вот она грудь, сисечки. У русалочек, у сирен», — поделился Ургант, указав на чугунную ограду Аничкова моста.



Как представлял будущее и описался на уроке

«Ну, конечно, жены — нет, детей — нет, потому что это слабости. Я работаю актером Театра Ленинского комсомола, потому что в этот момент в Театре Ленинского комсомола работал мой папа. <...> Но вообще, знаете что, Александра Федоровна [первая учительница Ивана Урганта], из всех наших ребят толк вышел», — поделился Ургант, как писал в третьем классе сочинение о будущем.

Свою учительницу Ургант назвал феноменальной. В 8 лет будущий телеведущий любил игру «Вокруг света», о которой на уроке выступил с докладом. «Я так много говорил, совершенно уже тогда не мог останавливаться, и мне так хотелось в туалет. Одновременно я понял, что еще говорю что-то про Дежнева, уже иду в туалет и одновременно с этим писаю», — рассказал Иван Ургант. Телеведущий боялся, что будут смеяться дети и показывать пальцами. Однако никто не смеялся — никогда и никто не говорил с ним на эту тему. Учительница, предполагает Ургант, могла из-за такой ситуации что-то объяснить его одноклассникам.



О том, как не попал на Ленинградское телевидение в детстве из-за Боярского

Матери Урганта позвонил его отец и сказал: «Хочу, чтобы Ванечка снялся на Ленинградском телевидении в сказке». Это все слышал 8-летний Иван Ургант. Он помнит до сих пор, как мама ответила — нет. Решение она объяснила тем, что Ванечка в последнее время очень стал хвастаться в школе, что он дружит с Михаилом Боярским, что было ложью. Так, в сказке «Последний разбойник из Градца Броушева» Иван Ургант не снялся, но озвучил одного ребенка, который не умел петь.



«Тогда попасть в телевизор [это было], как и сейчас мне попасть в телевизор. Это очень сложно. Очень непросто. В этом смысле мало что поменялось», — поиронизировал он. Юбилей Михаила Боярского и стриптиз

Впервые стриптиз Иван Ургант увидел в Доме актера на Невском проспекте, 86. Он приехал на 60-летний юбилей своего дедушки, откуда его забрал отец и отвез на 40-летие Михаила Боярского. «Михаилу Сергеевичу подарили стриптиз. И вышла женщина, сняла с себя все и села на Михаила Сергеевича. <...> Оголила груди и извивалась на нем. Мне было 12 лет, мне было так стыдно. Все закончилось. Ко мне подошел Михаил Сергеевич и сказал: «Вань, не переживай. Мне было так же неловко, как и тебе». А ведь я видел, что ему не было неловко», — описал увиденное Ургант.

Любимый район Петербурга

Фото: скриншот видео youtube.com/solodnikov Поделиться Поделиться





«Коломна. Я очень люблю Коломну», — ответил Ургант и добавил, что это район его бабушки. Она жила в доме 51 на улице Римского-Корсакова. «Высоцкий пел песни у открытого окна внутри [этого дома], а бабушка возвращалась с мужем с репетиции. Двор был людьми наполненный», — пересказал Ургант слова бабушки.



Пьяный на спектакле мамы

Этим случаем, который произошел в Театре комедии на Невском, телеведущий не гордится. «Мне было 14 лет. Мы выпили с моим другом Левой водку. Продавалась она в алюминиевых банках по 330 миллилитров. Мы купили банку этой водки и по две банки пива. <...> С этим мы пошли на спектакль моей мамы, который назывался «Виновник торжества», — рассказал Ургант. С ними еще была девушка, с которой на заднем ряду с алкоголем в руке целовался друг будущего телеведущего. — Ужасно. Мне за это страшно стыдно. А куда было пойти? Мы приперлись в театр», — закончил он.

Звонок из Крестов

Однажды 20-летнему Ивану Урганту позвонил на домашний телефон начальник тюрьмы «Кресты». Иван решил, что его разыгрывают, поэтому вел диалог в шуточно-издевательской форме.

«Я не подал виду и сказал, что давно ждал вашего звонка. Начальник тюрьмы сказал: «Иван, у нас есть традиция — мы 8 Марта приглашаем артистов в тюрьму. <...> У нас будет концерт. Вы не могли бы прийти и выступить с каким-нибудь номером?» <...> Я говорю: я бы пришел с удовольствием, но, к сожалению, не могу, потому что именно 8 Марта у меня тур по областным тюрьмам. Он сказал: извините за беспокойство и повесил трубку», — описал разговор Ургант.



Вскоре выяснилось, что начальник тюрьмы был настоящий, потому Иван Ургант все же выступил в «Крестах».

Коммуналка

Фото: скриншот видео youtube.com/solodnikov Поделиться Поделиться





Первые годы Иван Ургант жил в доме на пересечении Литейного и Невского проспектов. «Я четыре года назад выкупил эту комнату, хотя там уже не коммунальная квартира. Она принадлежит кому-то одному — другим людям. Я зашел, выкупил комнату и запер ее, чтобы они не ходили туда», — рассказал он.

