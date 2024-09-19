«Интереса к контактам с нами Дуров не проявляет» — посол о деле основателя Telegram

Французская сторона говорит об отсутствии интереса у Павла Дурова к контактам с Москвой. Париж также отказывается предоставлять России доступ к материалам по делу основателя Telegram и VK. Об этом в четверг, 19 сентября , сообщил российский посол во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала «Россия 24». Россия многократно выступала с просьбой о предоставлении материалов по делу Дурова и в ответ получала отказы от французов, отмечает посол. По его словам, французские власти рассматривают дело основателя Telegram в контексте отношений между французским государством его гражданином.

В то же время, как подчеркивает дипломат, французская сторона заявляет, что Павел Дуров не проявляет желания общаться с представителями России. «Дуров несколько лет назад получил французское гражданство. Поэтому, несмотря на наши неоднократные обращения с требованием предоставить соответствующие материалы, в этом нам было отказано. И параллельно было сказано, что интереса к контактам с нами Дуров не проявляет», — поделился посол РФ во Франции.