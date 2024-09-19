    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 16

    2 м/с, зап

    774мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    9/10

    usd91.67eur102.04

    «Интереса к контактам с нами Дуров не проявляет» — посол о деле основателя Telegram

    882
    2 комментария

    Французская сторона говорит об отсутствии интереса у Павла Дурова к контактам с Москвой. Париж также отказывается предоставлять России доступ к материалам по делу основателя Telegram и VK. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщил российский посол во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала «Россия 24».

    Россия многократно выступала с просьбой о предоставлении материалов по делу Дурова и в ответ получала отказы от французов, отмечает посол. По его словам, французские власти рассматривают дело основателя Telegram в контексте отношений между французским государством его гражданином.

    В то же время, как подчеркивает дипломат, французская сторона заявляет, что Павел Дуров не проявляет желания общаться с представителями России.

    «Дуров несколько лет назад получил французское гражданство. Поэтому, несмотря на наши неоднократные обращения с требованием предоставить соответствующие материалы, в этом нам было отказано. И параллельно было сказано, что интереса к контактам с нами Дуров не проявляет», — поделился посол РФ во Франции.

    Дуров стал французским гражданином в 2021 году. Напомним, его задержали 24 августа в аэропорту в Париже. Спустя двое суток ему предъявили обвинение в нарушении шести статей уголовного законодательства Франции, среди которых было соучастие в обороте наркотиков, преступлениях против детей и мошенничестве через Telegram. Из-под стражи его выпустили под залог в 5 млн евро. Покинуть страну он сможет не ранее марта 2025 года. 1 сентября его впервые после освобождения из зала суда заметили на улицах Парижа. Компанию ему составляла Юлия Вавилова24-летняя москвичка, стримерша и криптокоуч.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

    По теме

    Павел ДуровАрест Дурова
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close