Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+14°

облачно, без осадков

ощущается как +14

1 м/c,

зап.

 774мм 91%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,67
EUR 102,04
Раскопки в Саду на Неве
Взрывы техники в Ливане
(От)Личный Петербург — 2024
Инаугурация Беглова
Стрельба в офисе Wildberries
Семейная ипотека без денег
Самокаты на Госучет
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Мелкие блогеры стали меньше зарабатывать. Рекламодатели нашли другие пути продвижения бренда

Мелкие блогеры стали меньше зарабатывать. Рекламодатели нашли другие пути продвижения бренда

1 074
2 комментария

Российские блогеры стали меньше зарабатывать. Доход инфлюенсеров, работающих как ИП, сократился на 13 % за год, пишет 19 сентября «Коммерсантъ», ссылаясь на данные анализа информации о 10 тысячах блогеров, зарегистрированных на платформе Solar Staff.

В августе этого года средний заработок блогеров, оформленных как ИП, составил 93,6 тысячи рублей в месяц. Самозанятые лидеры мнений стали получать на 43 % меньше, и их средняя зарплата сократилась до 22 тысяч рублей в месяц.

Падение доходов связывают с изменением стратегии компаний, которые покупают рекламу у блогеров. Бренды предпочли увеличить расходы на контекстную рекламу и на собственный контент-маркетинг, а на традиционные рекламные кампании сократить. Кроме того, заметна тенденция к performance-кампаниям, направленных напрямую на получение результата. Еще одной причиной сокращения заработка инфлюенсеров стало замедление популярных интернет-ресурсов и платформ.

Однако, по словам гендиректора платформы нативной Telegram-рекламы telega.in Кирилла Борисова, тенденций к сокращению доходов блогеров, работающих на площадке Telegram, не наблюдается. Наоборот, зафиксирован рост на 25 %. Борисов отмечает, что падение заработка инфлюенсеров, работающих на других платформах, может быть связано с избытком предложений.

По данным Solar Staff, падение доходов характерно только для микроблогеров, заказчиками которых является малый бизнес. У крупных контентмейкеров все стабильно, цены на рекламные интеграции только растут.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Блогеры
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Ганс-Дитрих Геншер
42 минуты
заводы-таки дождались новых сотрудников? :)
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В Янино состоялся большой спортивный праздник
18 сентября, 17:10
Новости компаний
На юге Петербурга открылись два первых Setl Комьюнити
18 сентября, 14:35
Новости компаний
Лимиты финансирования по Семейной ипотеке заканчиваются
17 сентября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
В Янино состоялся большой спортивный праздник
18 сентября, 17:10
На юге Петербурга открылись два первых Setl Комьюнити
18 сентября, 14:35
Лимиты финансирования по Семейной ипотеке заканчиваются
17 сентября, 18:00
Открыт конкурс на разработку проекта многоквартирного дома в ЖК NEWПИТЕР
17 сентября, 17:55
На Чемпионате высоких технологий Сбер покажет свои инновации для повышения качества жизни
17 сентября, 17:10
Банк «Санкт-Петербург» в финале народного конкурса в номинации «Ипотечный банк»
17 сентября, 15:20
Смартфонам ищут пару
17 сентября, 14:20
Группа Аквилон готовит к сдаче целый ряд социальных объектов
16 сентября, 18:00
В Нижнем Новгороде утвердили проект планировки территории третьей очереди GloraX Premium Черниговская
16 сентября, 14:05
С поддержкой Фонда МСП самозанятые масштабируют бизнес
16 сентября, 13:30
«Алмаз — Антей» представляет на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2024 продукцию для ТЭК
16 сентября, 11:40
«Черноморская винная неделя» в Краснодарском крае стартует 30 сентября
16 сентября, 10:00