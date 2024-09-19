Мелкие блогеры стали меньше зарабатывать. Рекламодатели нашли другие пути продвижения бренда

Российские блогеры стали меньше зарабатывать. Доход инфлюенсеров, работающих как ИП, сократился на 13 % за год, пишет 19 сентября «Коммерсантъ» , ссылаясь на данные анализа информации о 10 тысячах блогеров, зарегистрированных на платформе Solar Staff.

В августе этого года средний заработок блогеров, оформленных как ИП, составил 93,6 тысячи рублей в месяц. Самозанятые лидеры мнений стали получать на 43 % меньше, и их средняя зарплата сократилась до 22 тысяч рублей в месяц.

Падение доходов связывают с изменением стратегии компаний, которые покупают рекламу у блогеров. Бренды предпочли увеличить расходы на контекстную рекламу и на собственный контент-маркетинг, а на традиционные рекламные кампании сократить. Кроме того, заметна тенденция к performance-кампаниям, направленных напрямую на получение результата. Еще одной причиной сокращения заработка инфлюенсеров стало замедление популярных интернет-ресурсов и платформ.

Однако, по словам гендиректора платформы нативной Telegram-рекламы telega.in Кирилла Борисова, тенденций к сокращению доходов блогеров, работающих на площадке Telegram, не наблюдается. Наоборот, зафиксирован рост на 25 %. Борисов отмечает, что падение заработка инфлюенсеров, работающих на других платформах, может быть связано с избытком предложений.