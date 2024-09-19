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    Магнитосферу Земли лихорадит. Северное сияние в Петербурге стало сюрпризом

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    В Петербурге и Ленобласти ночью 19 сентября неожиданно появилось северное сияние, притом что мощной магнитной бури не было.

    «Пока все спали, солнечный ветер решил устроить небольшой сюрприз, тучи разошлись и на небе появилось сияние, видно было глазами зеленую дугу, а вот лучики — уже нет. Мешает и полная высокая луна, и небольшой туман», — сообщает телеграм-канал «АстроФотоБолото».

    В магнитосфере Земли происходят заметные возмущения вопреки прогнозам, пишет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Ночью геомагнитное поле временами переходило в стадию слабых возмущений, а в ранние утренние часы началась слабая магнитная буря класса G1. Скорее всего, буря не будет долгой и в ближайшие часы прекратится.

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