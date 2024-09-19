Непростой петербуржец погиб на Алтае в спорткаре BMW

Автотурист из Петербурга, управлявший спорткаром, погиб в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Об этом 18 сентября сообщило республиканское МВД.
ДТП произошло 17 сентября около 19 часов на 900-м километре дороги Р-256 «Чуйский тракт». По предварительным данным, 38-летний петербуржец на BMW M8 вылетел в кювет и погиб. Он, по данным полиции, прибыл в Республику Алтай 15 сентября в компании автотуристов из Петербурга, чтобы покататься по Чуйскому тракту на элитных спортивных автомобилях.
SPB.KP.RU пишет, что погибший — владелец фармацевтической компании «Альтера-Лаб» Артем Кузнецов. На его БМВ нарисован Пикачу — и его смогли разглядеть петербургские стритрейсеры на фотографии полиции. Автомобилист, по данным газеты, приехал на гонку Rust Rally, участие в которой стоит 790 тысяч рублей на одного человека. Маршрут — около тысячи километров, включены ночевки в пятизвездочных отелях, вертолетные обзоры и катание на лошадях. По информации издания, на БМВ в 2024 году числится более 40 штрафов, в основном за превышение скорости.