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Происшествия BMW на Васильевском крутил «бублики» на глазах у сотрудников ГАИ, а попался на более серьёзном проступке

BMW на Васильевском крутил «бублики» на глазах у сотрудников ГАИ, а попался на более серьёзном проступке

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1 комментарий

На 2-й линии Васильевского острова 21-летний водитель на BMW решил устроить дрифт на глазах у сотрудников Госавтоинспекции ночью 18 сентября. Гонщика задержали и привлекли к административной ответственности за повреждение дорог, а также обнаружили еще одно нарушение.

Как пишет «Дорожный инспектор», молодого человека подозревают в перебивке VIN (индивидуальный шифр транспортного средства). В отношении него составлен административный протокол по статье 12.33 КоАП РФ (повреждение дорожного покрытия) и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 326 УК РФ (перебивка идентификационного номера). За последнее гонщику может грозить штраф в размере 80 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы сроком на два года.

Был ли водитель под действием каких-либо веществ, пока неизвестно. Это станет понятно после получения результатов медэкспертизы.

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Комментарии
1
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