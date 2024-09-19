BMW на Васильевском крутил «бублики» на глазах у сотрудников ГАИ, а попался на более серьёзном проступке

На 2-й линии Васильевского острова 21-летний водитель на BMW решил устроить дрифт на глазах у сотрудников Госавтоинспекции ночью 18 сентября. Гонщика задержали и привлекли к административной ответственности за повреждение дорог, а также обнаружили еще одно нарушение.



Как пишет «Дорожный инспектор», молодого человека подозревают в перебивке VIN (индивидуальный шифр транспортного средства). В отношении него составлен административный протокол по статье 12.33 КоАП РФ (повреждение дорожного покрытия) и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 326 УК РФ (перебивка идентификационного номера). За последнее гонщику может грозить штраф в размере 80 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы сроком на два года.



Был ли водитель под действием каких-либо веществ, пока неизвестно. Это станет понятно после получения результатов медэкспертизы.

