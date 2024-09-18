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Общество Петербург пролетают птицы, из-за которых возникла Книга рекордов Гиннесса

Петербург пролетают птицы, из-за которых возникла Книга рекордов Гиннесса

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Через Петербург сейчас летят золотистые ржанки — перелётные птицы, зимующие в более тёплых краях. Как сообщает 18 сентября канал «Ушами филина. Птицы и природа Санкт-Петербурга и Ленинградской области», ржанок уже несколько дней встречают в полях и на побережье в Приморском и Кронштадтском районах города, а также в Гатчинском районе Ленобласти.

Золотистые ржанки живут в Северной Европе, предпочитают болота, тундру, горные луга. Осенью они совершают перелёт на Британские острова и на побережья Западной и Южной Европы.

Любопытно, что благодаря это птице появилась Книга рекордов Гиннесса — точнее, благодаря спору о скорости её полёта. 10 ноября 1951 года исполнительный директор пивоваренной компании «Гиннесс» Хью Бивер охотился в графстве Уэксфорд, Ирландия. Ему не удалось подстрелить золотистую ржанку, и он поспорил, является ли она самой быстрой пернатой дичью в Европе. После этого он придумал создать авторитетный источник, который бы разрешал споры посетителей ирландских и британских пабов о рекордности того или иного явления.

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