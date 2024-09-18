Бывшего «звездного адвоката» Эльмана Пашаева арестовали по делу о мошенничестве

Московский гарнизонный военный суд 18 сентября арестовал экс-адвоката Эльмана Пашаева по делу о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По ходатайству следователей Главного военного следственного управления Пашаев заключен под стражу до 15 ноября 2024 года.
О задержании Пашаева СК известил накануне и даже показал видео задержания. В его отношении было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). По данным следствия, в феврале 2024 года Пашаев встречался с мужем «королевы марафонов» Алексеем Блиновским и убедил его, что за крупную сумму сможет освободить супругов от уголовной ответственности по возбужденному в отношении них уголовному делу. Поверив обещаниям, Блиновский передал Пашаеву «денежные средства в особо крупном размере».
Так называемый «звездный адвокат» Пашаев неоднократно комментировал ситуацию с Блиновскими. К примеру, именно он опровергал в СМИ информацию о задержании Блиновского в зоне СВО. Эльмана Пашаева за всю карьеру не раз исключали из адвокатских палат. Громкий скандал приключился на фоне слушания дела актера Михаила Ефремова. Квалификационная комиссия тогда заключила, что адвокат нарушил кодекс профессиональной этики. Пашаева лишили статуса на год, а Ефремов отказался от его услуг.