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Происшествия «Слушаю вас». СК опубликовал кадры задержания юриста Эльмана Пашаева

«Слушаю вас». СК опубликовал кадры задержания юриста Эльмана Пашаева

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1 комментарий

Следственный комитет России 17 сентября опубликовал видео задержания бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Судя по кадрам, силовики встретили юриста рядом с его домом, после чего все вместе они проследовали в квартиру для оперативных мероприятий.

Пашаев был взволнован, но виду не подал. После того, как ему объявили, что он задерживается как подозреваемый в мошенничестве, экс-адвокат сказал: «Слушаю вас».

Эльману Пашаеву вменяют мошенничество в крупном размере. Следствие считает, что он обещал семье Блиновских помощь по освобождению от уголовной ответственности. В феврале он якобы просил у мужа «королевы марафонов» крупную сумму, после чего Блиновский ее передал.

По данным РИА Новости, Пашаев подозревается в мошенничестве на сумму свыше 45 млн рублей.

Пашаев неоднократно комментировал ситуацию с Блиновскими, представляясь адвокатом. К примеру, именно он опровергал в СМИ информацию о задержании Блиновского в зоне СВО. Эльмана Пашаева за всю карьеру не раз исключали из адвокатских палат. Громкий скандал приключился на фоне слушания дела актера Михаила Ефремова. Квалификационная комиссия тогда заключила, что адвокат нарушил кодекс профессиональной этики. Пашаева лишили статуса на год, а Ефремов отказался от его услуг.

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Эльман Пашаев Мошенничество
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Комментарии
2
Zet
17 сентября 2024, 10:38
"он обещал семье Блиновских помощь по освобождению от уголовной ответственности. В феврале он якобы просил у мужа «королевы марафонов» крупную сумму, после чего Блиновский ее передал..." жабогадюкинг... разводила-адвокат развёл разводил-марафонщиков... все желания исполнены...
triton1977
17 сентября 2024, 10:45
Ну да, знакомый из СМИ персонаж, как упомянули про Ефремова, так сразу вспомнилось что за "правовой деятель"))
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