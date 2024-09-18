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Афиша Plus Музыка Послушайте, как Владимир Кехман поет на афтепати культурного форума

Послушайте, как Владимир Кехман поет на афтепати культурного форума

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3 комментария

Глава дирекции Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур вышел на сцену и спел участникам афтепати — вечеринки по случаю его окончания. Видео с выступления, состоявшегося несколько дней назад, поделился с «Фонтанкой» депутат Законодательного собрания Петербурга Дмитрий Павлов.

Худрук Михайловского театра и гендиректор МХАТа имени Горького Владимир Кехман проникновенно пропел о «юности комсомольской» своей со сцены в шатре под аккомпанемент профессиональных музыкантов. Неофициальный гимн Петербурга — «Город над вольной Невой» — слушали около сотни человек, некоторые танцевали.

В 2021 году Владимир Кехман получил диплом ГИТИСа как «преподаватель творческих дисциплин в высшей школе и режиссёр музыкального театра», ставил как режиссер балет «Конек-Горбунок» в Новосибирском театре оперы и балета, выходил на сцену в роли Царя в опере «Опричник» в постановке Сергея Новикова в Михайловском театре и сам там же ставил оперу «Дама с камелиями» в собственной редакции либретто.

Форум объединенных культур проходил в Петербурге с 11 по 14 сентября, его программа включала свыше двухсот мероприятий деловой программы и культурную. Слушателями концерта на Дворцовой площади, по официальным данным, стали около 100 тысяч человек.

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Комментарии
3
Vikilein
7 минут
"Вот какая невезуха, нет ни голоса ни слуха".
SSGHQ
1 час
Не верю. Сказал бы, что эдак надругались - другое дело.
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