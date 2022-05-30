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    Театры

    Владимир Кехман выйдет на сцену Михайловского театра в роли Царя

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    5 комментариев

    Худрук Михайловского театра, директор МХАТа им. М. Горького Владимир Кехман сам выйдет на сцену. 13 июня в Михайловском театре дадут спектакль Сергея Новикова «Опричник». Согласно афише на сайте театра, в роли Царя перед публикой появится Владимир Кехман, чей портрет «в образе» иллюстрирует афишу спектакля.

    Дозвониться до самого артиста «Фонтанке» не удалось. Однако в театре пояснили, что роль Царя не подразумевает вокальной партии и реплик. Не сохранилось информации о том, как видел её Петр Чайковский, однако в постановке Сергея Новикова Иван Грозный появляется перед зрителями в самом конце оперы, один раз, примерно на минуту, пластика его движений необычна и напоминает «скорпионью»: «Смотрится довольно зрелищно и жутковато».

    До Владимира Кехмана роль исполнял один из артистов миманса.

    Фото: скриншот с сайта https://mikhailovsky.ru/
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    Премьера оперы Петра Чайковского «Опричник» состоялась на сцене Михайловского театра 18 мая 2021 года. Перед премьерой «Фонтанка» беседовала с автором постановки — начальником Управления президента России по общественным проектам Сергеем Новиковым.

    В конце сентября 2021 года стало известно, что Владимир Кехман получил диплом ГИТИСа, а в январе 2022 — что Кехман поставит в качестве режиссера балет Родиона Щедрина «Конёк-Горбунок» в Новосибирском театре оперы и балета.

    Фото: скриншот с сайта https://mikhailovsky.ru/

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    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (5)

    Avs7153
    Der große König des schwedischen Königsreich sandte mich, seinen treuen Diener, zu Ihnen, damit die Frage von Kemska Wolost, die ruhmvollwürdige schwedische Armee erobert hat, freiwillig in Ordnung zu bringen.
    274544775
    Знаю этого парня. Царь , да ещё и Грозный , сомнительно это ….. Но сейчас везде случайные люди. Потому лифт идёт в депо.
    hoboot
    ждал этого. когда же... и вот. царь.
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