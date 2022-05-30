Владимир Кехман выйдет на сцену Михайловского театра в роли Царя

Худрук Михайловского театра, директор МХАТа
Дозвониться до самого артиста «Фонтанке» не удалось. Однако в театре пояснили, что роль Царя не подразумевает вокальной партии и реплик. Не сохранилось информации о том, как видел её Петр Чайковский, однако в постановке Сергея Новикова Иван Грозный появляется перед зрителями в самом конце оперы, один раз, примерно на минуту, пластика его движений необычна и напоминает «скорпионью»: «Смотрится довольно зрелищно и жутковато».
До Владимира Кехмана роль исполнял один из артистов миманса.
Премьера оперы Петра Чайковского «Опричник» состоялась на сцене Михайловского театра 18 мая 2021 года. Перед премьерой «Фонтанка» беседовала с автором постановки — начальником Управления президента России по общественным проектам Сергеем Новиковым.
В конце сентября 2021 года стало известно, что Владимир Кехман получил диплом ГИТИСа, а в январе 2022 — что Кехман поставит в качестве режиссера балет Родиона Щедрина «Конёк-Горбунок» в Новосибирском театре оперы и балета.